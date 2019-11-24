شرایط برگزاری انتخابات باشکوه و سالم در جزیره خارگ فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود رضایی صبح یکشنبه در نشست اعضای هیئت نظارت بر انتخابات بخش خارگ اظهار داشت: جزیره مقاوم خارگ به عنوان یکی از مراکز راهبردی ایران اسلامی به همت اهالی شریف این جزیره کهن آماده نقش آفرینی و حضوری پرشور در انتخابات پیش رو است.

وی افزود: کلیدواژه‌های اتحاد و انسجام با مبنا قرار دادن قانون و اصل بی طرفی سرلوحه فرآیند برگزاری انتخابات در بخش ویژه خارگ است. انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه امسال، بزرگترین و مهم‌ترین رویداد سیاسی کشور محسوب می شود.

بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: رسانه ها در انتخابات جاری نقشی تاثیرگذار را ایفا می‌کنند. پیشنهاد می شود رسانه‌ها به اصل انتخابات و جایگاه مجلس شورای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی پرداخته و تلاش برای مشارکت حداکثری مردم در دستور کار خود قرار دهند.

رضایی گفت: وظیفه همه مسئولان حفظ انسجام و هم افزایی در جریان برگزاری انتخابات است. تمامی بسترهای لازم در بخش ویژه خارگ برای برگزاری یک انتخابات باشکوه و سالم فراهم شود، وظایف مشترک هیئت نظارت و هیات اجرایی صیانت از آرای مردم است.