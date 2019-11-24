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۳ آذر ۱۳۹۸، ۱۰:۳۸

با هدف حفظ و نگهداری آثار تاریخی انجام می شود

تداوم احیای جداره های تاریخی و میراث ماندگار معماری تبریز قدیم

تداوم احیای جداره های تاریخی و میراث ماندگار معماری تبریز قدیم

تبریز- مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان شرقی از تداوم مرمت و ساماندهی جداره های تاریخی تبریز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی آبدار قبل از ظهر امروز یک شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بافت‌ تاریخی، میراثی ماندگار از معماری گذشته هر منطقه محسوب می‌شود که حفظ و نگهداری از آنها وظیفه نسل حاضر است، گفت: در راستای احیا و حفظ آثار تاریخی ارزشمند آذربایجان، مرمت و ساماندهی "جداره های تاریخی تبریز" از جمله جداره "نبش فردوسی"، "گراند هتل"، "هتل ژاله"، "هتل جهان نما" و "اکرامی" تبریز از سوی معاونت میراث فرهنگی استان در حال اجراست.

آبدار با تاکید بر ضرورت احیا و صیانت از این آثار تاریخی، ادامه داد: در ۲ سال اخیر در قالب عقد تفاهم با بخش خصوصی و به صورت مشارکتی مرمت و ساماندهی این جداره ها به صورت مداوم در دستور کار بوده و در سال جاری با اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی در قالب اقداماتی نظیر؛ برچیدن قسمت های فرسوده نما و مرمت آنها، مرمت پنجره های فرسوده، رنگ آمیزی کارهای چوبی، اصلاح پله روشنایی، اصلاح ازاره سنگی و ... تداوم یافته است که تاکنون بیش از ۵۰ درصد نسبت سال گذشته پیشرفت فیزیکی داشته است.

گفتنی است، جداره های "نبش فردوسی"، "گراند هتل"، "هتل ژاله"، "هتل جهان نما" و "جداره اکرامی" متعلق به دوره پهلوی بوده و در فهرست آثار ملی ثبت شده اند.

کد مطلب 4779336

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