راه اندازی باشگاه مستند «سینماحقیقت»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره بینالمللی «سینماحقیقت»، علاقمندان برای عضویت در باشگاه مستند سیزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» باید به وبسایت جشنواره به نشانی www.irandocfest.ir مراجعه کرده، از طریق لینک مربوطه وارد پرتال ثبتنام شده، اطلاعات کاربری خود را ثبت کرده، حق عضویت یکساله به مبلغ ۲۵۰ هزار تومان را پرداخت کرده و در زمان برگزاری جشنواره، کارت باشگاه مستند «سینماحقیقت» را دریافت کنند.
مزایای این کارت عبارتند از:
- رزرو و تهیه رایگان بلیتهای سیزدهمین جشنواره بینالمللی «سینماحقیقت».
- عضویت در پاتوق فیلم مستند که پس از جشنواره برگزار خواهد شد.
- تخفیف ۲۰ درصدی برای خرید اقلام تبلیغاتی جشنواره.
- تخفیف ۲۰ درصدی استفاده از کافیشاپ طبقه ششم چارسو.
- تخفیف استفاده از کارگاههای آموزشی در زمان عضویت.
پیشتر ثبتنام صاحبان آثار، اعضای صنوف مستند، مهمانان ویژه، اهالی رسانه و هنرجویان کارگاه آغاز شده و باشگاه مستند، فرصتی برای حضور افرادی است که عضو هیچیک از موارد یادشده نیستند و قصد تماشای آثار منتخب جشنواره بینالمللی «سینماحقیقت» را دارند. این علاقمندان با تهیه کارت باشگاه مستند میتوانند ضمن رزرو سانس مورد نظر خود روی وبسایت، ساعتی قبل از شروع فیلم با مراجعه به کانتر بلیت جشنواره در پردیس سینمایی چارسو، نسبت به تحویل رایگان بلیت خود اقدام کنند.
سیزدهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» طی روزهای ۱۸ تا ۲۵ آذرماه ۱۳۹۸ به دبیری محمد حمیدیمقدم در پردیس سینمایی چارسو تهران برگزار خواهد شد.
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