به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، پس از حضور نیما رئیسی، عباس غزالی و مهدی سلوکی به‌عنوان اولین بازیگران سریال «شاه رگ» به کارگردانی سید جلال اشکذری و تهیه‌کنندگی محمدرضا شفیعی، از تست گریم سایر بازیگران این سریال که برای پخش از شبکه دوم سیما تولید می شود، رونمایی شد.

همچنین با ادامه تصویربرداری این سریال ۳۰ قسمتی، اسامی دیگر بازیگران «شاه رگ» که در حال و هوای دهه ۶۰ روایت می شود و به قلم کریم لک زاده به نگارش درآمده است، اعلام خواهد شد.

نیما رئیسی، عباس غزالی، مهدی سلوکی، سیروس گرجستانی، آزاده زارعی، امید روحانی، شادی کرم رودی، افسانه کمالی، عطا عمرانی، مژگان اخلاقی بازیگرانی هستند که تاکنون حضور آن‌ها در «شاه رگ» قطعی شده و در این سریال به ایفای نقش می پردازند.

در خلاصه داستان «شاه رگ» آمده است: در سال‌های نا آرام پس از انقلاب در سال ۶۰، گروه ویژه‌ای برای یک عملیات بزرگ فراخوانده شدند. این گروه مسئولیت بزرگی بر عهده دارند؛ چرا که عقربه‌های چندین بمب در تهران در حال حرکت است...

سایر عوامل این سریال عبارتند از: مدیر تصویربرداری: رضا شیخی، مدیرتولید: سامان شعشعه، مدیربرنامه ریزی: امیر سلیمانی، دستیار اول کارگردان: ماکان رضایی پور، صدابردار: فرشید احمدی، طراح گریم: مرتضی کهزادی، طراح صحنه: علی مربی، طراح لباس: مهناز نوروزی، منشی صحنه: مژگان تمجیدی، عکاس: رز ارغوان، مشاور رسانه: زهرا دمزآبادی و مجری طرح: موسسه فرهنگی هنری وصف صبا.