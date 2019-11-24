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۳ آذر ۱۳۹۸، ۱۰:۵۹

حمله هوایی جنگنده‌های عراقی به مواضع داعش در صلاح الدین

حمله هوایی جنگنده‌های عراقی به مواضع داعش در صلاح الدین

دایره اطلاع رسانی اخبار امنیتی عراق از عملیات هوایی نیروهای عراقی علیه مواضع داعش در استان صلاح الدین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، دایره اطلاع رسانی اخبار امنیتی عراق خبر داد که نیروهای عراقی امروز یکشنبه مواضع داعش را در استان صلاح الدین هدف قرار دادند.

براساس این گزارش، جنگنده های اف ۱۶ عراق مواضع داعش را در منطقه عملیاتی صلاح الدین بمباران کردند.

در جریان این عملیات عناصر داعشی که در این مخفیگاه پنهان شده بودند به هلاکت رسیدند.

دایره اطلاع رسانی اخبار امنیتی عراق اعلام کرد که جزئیات این عملیات بعدا منتشر خواهد شد.

نیروهای امنیتی عراق در حال حاضر با اجرای عملیات ضد تروریستی، عناصر باقی مانده از داعش را تحت پیگرد قرار می دهند.

کد مطلب 4779370

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