به گزارش خبرگزاری مهر، سهراب مرادی در گفتگو با پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان با اشاره به حمایت و پیگیری های وزیر ورزش در طول مسیر آمادگی برای رسیدن به المپیک اظهار داشت: مسعود سلطانی فر وزیر ورزش بطور مستمر و جدی پیگیر وضعیت سلامتی و مداوای کامل من بود.

وی گفت: از موقعی که دچار مصدومیت شدم اولین کسی که تماس گرفت و شرایط من را پیگیری کرد وزیر ورزش بود. وی تاکید کرد وزارتخانه حمایت لازم را برای بهبود من انجام خواهد داد و این مهم باعث قوت قلب و افزایش روحیه برای من شد؛ تا جائیکه با انگیزه بیشتر دوران مصدومیت را سپری کردم .

دارنده مدال طلای المپیک ۲۰۱۶ ریو ادامه داد: هماهنگی‌های لازم برای مداوا و عمل جراحی من از سوی وزارت ورزش صورت گرفت و با اعزام به آلمان تحت عمل جراحی قرار گرفتم. اکنون نیز دوران نقاهت را سپری می کنم و تمرینات ابتدایی و سبک را شروع کرده ام. به هر حال تمام تلاشم را در راستای رسیدن به وضعیت اولیه انجام خواهم داد.

مرادی در پایان گفت: در شرایط فعلی تمرینات سبک را شروع کرده ام و هدفم فعلا این است که بتوانم به وضعیت سلامتی پایدار برسم. سپس تمرینات را با قدرت ادامه داده و برای المپیک آماده خواهم شد. آنچه مسلم است فعلا به سلامتی می اندیشم تا بتوانم برای مدال المپیک ۲۰۲۰ توکیو هم با قدرت به میدان بروم.