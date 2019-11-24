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۳ آذر ۱۳۹۸، ۱۱:۱۹

حمایت وزارت ورزش قابل تقدیر است؛

سهراب مرادی: فعلا به سلامتی و بهبودی کامل فکر می‌کنم

سهراب مرادی: فعلا به سلامتی و بهبودی کامل فکر می‌کنم

مرد طلایی وزنه برداری ایران در بازیهای المپیک ۲۰۱۶ ریو معتقد است ابتدا باید به سلامتی کامل دست یابد و سپس برای کسب مدال در المپیک استارت بزند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سهراب مرادی در گفتگو با پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان با اشاره به حمایت و پیگیری های وزیر ورزش در طول مسیر آمادگی برای رسیدن به المپیک اظهار داشت: مسعود سلطانی فر وزیر ورزش بطور مستمر و جدی پیگیر وضعیت سلامتی و مداوای کامل من بود.

وی گفت: از موقعی که دچار مصدومیت شدم اولین کسی که تماس گرفت و شرایط من را پیگیری کرد وزیر ورزش بود. وی تاکید کرد وزارتخانه حمایت لازم را برای بهبود من انجام خواهد داد و این مهم باعث قوت قلب و افزایش روحیه برای من شد؛ تا جائیکه با انگیزه بیشتر دوران مصدومیت را سپری کردم .

دارنده مدال طلای المپیک ۲۰۱۶ ریو ادامه داد: هماهنگی‌های لازم برای مداوا و عمل جراحی من از سوی وزارت ورزش صورت گرفت و با اعزام به آلمان تحت عمل جراحی قرار گرفتم. اکنون نیز دوران نقاهت را سپری می کنم و تمرینات ابتدایی و سبک را شروع کرده ام. به هر حال تمام تلاشم را در راستای رسیدن به وضعیت اولیه انجام خواهم داد.

مرادی در پایان گفت: در شرایط فعلی تمرینات سبک را شروع کرده ام و هدفم فعلا این است که بتوانم به وضعیت سلامتی پایدار برسم. سپس تمرینات را با قدرت ادامه داده و برای المپیک آماده  خواهم شد. آنچه مسلم است فعلا به سلامتی می اندیشم تا بتوانم برای مدال المپیک ۲۰۲۰ توکیو هم با قدرت به میدان بروم.

کد مطلب 4779400

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