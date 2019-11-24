اردوی فرهنگی تربیتی فرمانده دل ها در رشت آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار علی رفاهتی صبح یکشنبه در حاشیه برگزاری اردوی یک روزه فرمانده دل ها در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اردوی یک روزه فرمانده دلها برای آشنایی هرچه بیشتر و بهتر نسل جدید با سیره شهدا برگزار می شود.

مسئول بسیج‌ دانش آموزی گیلان با تاکید بر اینکه این اردو طرحی ابتکاری و نوین در استان گیلان است، افزود: "فرمانده دلها" عنوان مجوعه ای از دروس درباره شهدای عالیقدر در پایه چهارم، پنجم و ششم دانش آموزان است که بصورت عملی در مزار شهدا با حضور مسئولین برگزار می شود.

وی با بیان اینکه این اردو برای یادگیری و هم پوشانی دروس مذکور برای دانش آموزان در راستای آشنایی موثرتر با شهدای والامقام استان گیلان است، اظهار کرد: این طرح برای ۱۳۰۰نفر از دانش آموزان مقطع چهارم تا ششم ابتدایی از شنبه تا چهارشنبه ابتدا در شهرستان رشت و سپس سایر شهرستان های گیلان برگزار می شود.

رفاهتی ادامه داد: در طول هفته برای برگزاری این برنامه روزانه بین ۹۰ تا ۱۳۰دانش آموز در مزار شهدای رشت شرکت می کنند.

مسئول بسیج‌ دانش آموزی گیلان درباره برنامه اجرایی طرح فرهنگی تربیتی اردوی فرمانده دلها، گفت: روایتگری، خاطره گویی، چفیه گزاری، قرائت دلنوشته توسط دانش آموزان، حضور دانش آموزان بر مزار شهدا جهت دوستی با آنان، مسابقه و اهدای مدال از جمله برنامه های این طرح است.