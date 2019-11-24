به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کی‌بی‌اس، شینزو آبه نخست وزیر ژاپن اعلام کرده است ژاپن بابت تصمیم کره جنوبی برای به تعویق انداختن خروجش از پیمان تبادل اطلاعات نظامی میان دو کشور هیچ امتیازی نداده است.

طبق گزارش امروز روزنامه ژاپنی «آساهی شیمبون»، آبه این سخنان را روز جمعه در جمع اطرافیانش و پس از آنکه کره جنوبی تصمیم موقت خود برای ماندن در پیمان اطلاعاتی دوجانبه با ژاپن را اعلام نمود بیان کرده است.

طبق گفته‌ها آبه این تصمیم سئول را ناشی از فشار واشنگتن دانسته است.

آساهی شیمبون در ادامه آورده است که واشنگتن قویا به سئول فشار آورده تا در پیمان باقی بماند همینطور از توکیو خواسته است برای حفظ پیمان دوجانبه تلاش کند.

در ادامه گزارش به نقل از یکی از مقامات دفتر نخست‌وزیری آمده است که تلاش‌های ژاپن در پشت صحنه به تصمیم کنگره آمریکا برای حمایت از پیمان دوجانبه اطلاعاتی ژاپن و کره منجر شده است.