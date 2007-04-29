۹ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۷:۴۴

/اخبار باشگاه فولاد خوزستان/

پاداش ویژه به بازیکنان فولاد برای پیروزی مقابل ابومسلم/ کرمی بازی با برق شیراز را از دست داد

باشگاه فولاد خورزستان به بازیکنان این تیم برای شکست تیم ابومسلم خراسان پاداش ویژه ای پرداخت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه فولاد خوزستان به دلیل پیروزی این تیم برابر ابومسلم خراسان برای هریک ازبازیکنان این تیم مبلغ 11 میلیون ریال پاداش نقدی درنظرگرفت.

برپایه این گزارش، این پاداش ها برای بالا بردن انگیزه بازیکنان فولاد جهت موفقیت دربازی های پایانی و حفظ سهمیه این تیم در لیگ برتر است که درصورت پیروزی در 3 دیدار آینده برابر برق شیراز، سپاهان و استقلال اهوازمبلغ این پاداش افزایش می یابد.

همچنین پزشکان این باشگاه اعلام کرده اند ، علی اکبرمهدی پور که دردیداربا ابومسلم دچارمصدومیت شد، می تواند برابر برق شیراز به میدان برود اما عبدالله کرمی که زننده تنها گل این تیم برابرابومسلم بود به علت محرومیت دراین دیدارحضور نخواهد داشت.

ضمن اینکه پس از دیداربا ابومسلم ایناسیوسرمربی فولاد، یک روزبه بازیکنان این تیم استراحت داد و تمرینات فولاد ازعصر امروزمجددا برای بازی با برق شیراز آغازمی شود. این تمرینات طی روزهای دوشنبه و سه شنبه پیگیری می شود و آخرین تمرین تیم فولاد قبل از سفر به شیرازصبح چهارشنبه برگزارخواهد شد .

کاروان تیم فوتبال فولاد خوزستان ساعت 18 چهارشنبه عازم شیراز می شود و درهتل پارس این شهرمستقرخواهد شد .

