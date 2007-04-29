سند عدالت آموزشی تنظیم و تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این سند که در 3 بخش تنظیم شده است، ضمن بررسی فرصت ها و تهدیدها در سیر تحقق عدالت آموزشی، راهکارهایی پیشنهاد شده است .

بر اساس سند عدالت آموزشی، موانع فرهنگی اقتصادی، وجود کودکان آسیب پذیر در مناطق دورافتاده ، در دسترس نبودن امکانات آموزشی برای همه و به روز نبودن و عدم هماهنگی روش های تدریس با الگوها و روش های نوین، از جمله مهمترین دلایلی است که تحقق عدالت آموزشی را دشوار کرده است .

همچنین در این سند ضمن اشاره به تاکید صریح و روش قانون اساسی در برخورداری عادلانه و متناسب شهروندان از امکانات آموزش و پرورش و تاکیدهای دین اسلام نسبت به برقراری عدالت، بر همکاری دولت و نهادهای غیر دولتی در اجرای عدالت آموزشی تاکید شده است .