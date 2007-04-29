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۹ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۶:۵۴

از سوی نمایندگان مجلس دانش آموزی؛

سند عدالت آموزشی تنظیم و تصویب شد

سند عدالت آموزشی در چهارمین نشست از سومین دور مجلس دانش آموزی به تصویب اکثریت نمایندگان جامعه دانش آموزی کشور رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این سند که در 3 بخش تنظیم شده است، ضمن بررسی فرصت ها و تهدیدها در سیر تحقق عدالت آموزشی، راهکارهایی پیشنهاد شده است .

بر اساس سند عدالت آموزشی، موانع فرهنگی اقتصادی، وجود کودکان آسیب پذیر در مناطق دورافتاده ، در دسترس نبودن امکانات آموزشی برای همه و به روز نبودن و عدم هماهنگی روش های تدریس با الگوها و روش های نوین، از جمله مهمترین دلایلی است که تحقق عدالت آموزشی را دشوار کرده است .

همچنین در این سند ضمن اشاره به تاکید صریح و روش قانون اساسی در برخورداری عادلانه و متناسب شهروندان از امکانات آموزش و پرورش و تاکیدهای دین اسلام نسبت به برقراری عدالت، بر همکاری دولت و نهادهای غیر دولتی در اجرای عدالت آموزشی تاکید شده است .

کد مطلب 477961

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