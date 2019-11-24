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۳ آذر ۱۳۹۸، ۱۳:۵۵

در گفتگو با مهر عنوان شد:

جزئیات بازرسی‌ها از بازار کالاها همزمان با افزایش قیمت بنزین

جزئیات بازرسی‌ها از بازار کالاها همزمان با افزایش قیمت بنزین

یک مقام مسئول با اشاره به تشدید بازرسی‌های صورت گرفته در دوره پس از افزایش نرخ بنزین گفت: از ۲۵ تا ۳۰ آبان‌، ۹۴هزار و ۱۰۲ مورد بازرسی صورت گرفته که منجر به شکل‌گیری ۷۱۹۷ پرونده تخلف شده است.

سیدجواد احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح تشدید بازرسی بر بازار کالاها که همزمان با افزایش قیمت بنزین آغاز شده است، گفت: در هفته پیش از اجرای این طرح یعنی از ۱۸ آبان تا ۲۳ این ماه، تعداد کل بازرسی ها، ۶۴ هزار و ۴۹۰ مورد بوده که بر این اساس، تعداد کل پرونده های تشکیل شده در آن بازه زمانی نیز، به ۴ هزار و ۵۲۷ مورد رسیده است.

معاون بازرسی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: در هفته بعد از این تاریخ که بازه زمانی ۲۴ تا ۳۰ آبان را در برگرفته و همزمان با آغاز اجرای طرح تشدید بازرسی بر بازار کالاها است، تعداد کل بازرسی ها ۹۴ هزار و ۱۰۲ مورد بوده که پرونده‌های متشکله آن نیز، به ۷ هزار و ۱۹۷ مورد رسیده است.

وی ارزش ریالی پرونده‌های متشکله در هفته اول پیش از اجرای طرح تشدید بازرسی را حدود ۱۱.۵ میلیارد تومان عنوان و تصریح کرد: در هفته بعد از آن که اجرای طرح تشدید بازرسی آغاز شده، این رقم به ۳۵ میلیارد تومان رسیده است.

کد مطلب 4779610

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    نظرات

    • دلسوز IR ۱۸:۱۴ - ۱۳۹۸/۰۹/۰۳
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      پاسخ
      سلام، مطمئنم که این بازرسیها اصلا اثری نداره، بنزین یا بقولی حامل انرژی که گرون بشه همه ی موارد جامعه رو تحتت تاثیر خودش قرار میده، بابا شوخی نیست بنزین سه برابر شده، خودمونو گول میزنیم؟

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