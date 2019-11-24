سیدجواد احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح تشدید بازرسی بر بازار کالاها که همزمان با افزایش قیمت بنزین آغاز شده است، گفت: در هفته پیش از اجرای این طرح یعنی از ۱۸ آبان تا ۲۳ این ماه، تعداد کل بازرسی ها، ۶۴ هزار و ۴۹۰ مورد بوده که بر این اساس، تعداد کل پرونده های تشکیل شده در آن بازه زمانی نیز، به ۴ هزار و ۵۲۷ مورد رسیده است.

معاون بازرسی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: در هفته بعد از این تاریخ که بازه زمانی ۲۴ تا ۳۰ آبان را در برگرفته و همزمان با آغاز اجرای طرح تشدید بازرسی بر بازار کالاها است، تعداد کل بازرسی ها ۹۴ هزار و ۱۰۲ مورد بوده که پرونده‌های متشکله آن نیز، به ۷ هزار و ۱۹۷ مورد رسیده است.

وی ارزش ریالی پرونده‌های متشکله در هفته اول پیش از اجرای طرح تشدید بازرسی را حدود ۱۱.۵ میلیارد تومان عنوان و تصریح کرد: در هفته بعد از آن که اجرای طرح تشدید بازرسی آغاز شده، این رقم به ۳۵ میلیارد تومان رسیده است.