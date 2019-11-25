تعلل وزیر ورزش برای انتخاب مسئول «حساس»/ صندلی هست، گزینه نیست!

خبرگزاری مهر - گروه ورزش: اگرچه با برگزاری انتخابات ۲۹ آبان ماه فدراسیون والیبال و نتیجه به دست آمده در آن، پرونده محمدرضا داورزنی و این فدراسیون - حداقل به صورت مقطعی - بسته شد اما نتایج هرج و مرجی که به واسطه بازگشت وی به دنیای توپ و تور ایجاد شد، همچنان ادامه دارد. جالب اینکه وزارت ورزش با وجودی که نقش محوری برای پایان دادن به آنها دارد، همچنان موضع سکوت و حرکت در سایه را پیش گرفته است همان طور که در آغاز این ماجرا هم چنین نقشی را ایفا کرد.

چرایی کاندیدا شدن محمدرضا داورزنی برای انتخابات فدراسیون والیبال در حالیکه کلیدی ترین معاونت وزارت ورزش را در اختیار داشت مسئله ای بود که بعد از مطرح شدن انتقادهای زیاد و ورود برخی نهادها، در نهایت منجر به اعلام استعفای وی شد.

اینکه چرا مسعود سلطانی فر با تاخیر زیاد و پنج روز بعد از استعفای معاون اولش به آن واکنش نشان داد، خود انتقادات و ابهامات زیادی را به همراه داشت که خبرگزاری مهر هم در گزارشی با عنوان «سناریوی وزیر ورزش برای معاون مستعفی اش/ راه برای بازگشت باز است!» به آن پرداخت اما حالا ابهام بزرگتر به خاطر ادامه بلاتکلیفی در معاونت محوری وزارت ورزش است.

از گزینه های رَد شده تا مطرح شدن نام دو معاون خودی و غیرخودی

بلافاصله بعد از پذیرش استعفای داورزنی از معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش از افرادی مانند علی رغبتی، مهدی علی نژاد و حتی مهدی قدمی به عنوان گزینه های مطرح برای جایگزین کردن نام برده شد اگرچه سخنگوی وزارت ورزش به صورت غیر مستقیم قرار داشتن نام آنها در فهرست گزینه های موردنظر را رد و تاکید کرد که برای انتخاب معاون جدید، نظر نهایی با وزیر ورزش است.

در صحت و درستی این مطلب که مسعود سلطانی فر برای انتخاب معاون خود دست به کار خواهد شد شکی نیست کما اینکه خبرنگار مهر کسب اطلاع کرده وی با وزیر آموزش و پرورش هم رایزنی هایی داشته تا در صورت امکان مهرزاد حمیدی که معاونت ورزش و جوانان این وزارتخانه را بر عهده دارد را به سئول بیاورد. اما احتمالا در این زمینه نتیجه دلخواهی حاصل نشده که نام عبدالحمید احمدی معاون فرهنگی وزیر هم به عنوان دیگر گزینه موردنظر او برای معاونت بلاتکلیفش مطرح شده است. البته از شعبانی بهار هم به عنوان یکی از گزینه های مد نظر نام برده شده است.

نبود گزینه و تعلل وزارت ورزش

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود گذشت دو هفته از اعلام استعفای داورزنی (۲۰ آبان ماه) و پذیرش آن توسط وزیر (۲۵ آبان ماه) و به رغم مطرح شدن نام این گزینه ها و البته وعده ای که سخنگوی وزارت ورزش برای معرفی زودهنگام جانشین وی داده بود، هنوز مسعود سلطانی فر تصمیم قاطعی در رابطه با معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای خود نگرفته شاید به این دلیل که هنوز در مورد گزینه ای مُوجه به نتیجه قطعی نرسیده است.

این مشکل اساسی ورزش ایران است که با وجود داشتن نام های زیاد و افرادِ بعضا مدعی در مجموعه مدیریتی خود، در مرحله گزینش برای پست های کلیدی و تعیین کننده با مشکل مواجه می شود اگر غیر از این بود چرا برای معاونت وزارت ورزش باید نام هایی مطرح شوند که متصدی معاونت، مدیریت یا ریاست در وزارتخانه یا فدراسیون هستند یا حتی از گزینه ای مانند مهدی قدمی نام برده شود که سال هاست از ورزش و مجموعه آن دور است؟!

معضلی که کمیته ملی المپیک در مرحله انتخاب سرپرست برای کاروان بازی های المپیک توکیو و جایگزین دبیرکل مستعفی خود با آن مواجه شد حالا گریبان وزیر ورزش گرفته و باعث تعلل او برای تصمیم گیری در مورد معاونتی شده که متصدی آن حکم دست راستش را دارد.

این در حالی است که ورزش ایران به خاطر در پیش بودن المپیک ۲۰۲۰ روزهایی را سپری می کند که هر ساعت آن می تواند در نتایج کاروان اعزامی تاثیرگذار باشد به خصوص اگر این ساعت ها برای معاونت توسعه ورزش قهرمانی وحرفه ای در حرکت باشند که در ارتباط مستقیم با تمام فدراسیون ها، مجامع شان، پیگیری برنامه های شان و ... است اما این روزها ساعت المپیک در این معاونت خوابیده است.