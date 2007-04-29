فراخوان اعزام به خدمت مشمولان دارای تحصیلات زیر دیپلم و دیپلم

به گزارش خبرگزاری مهر ، سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی در اطلاعیه خود آورده است ، تمام مشمولان دارای تحصیلات دیپلم و زیردیپلم (متولدان سال 1355 تا پایان سال 1367) برای اعزام به خدمت سربازی باید با در دست داشتن برگه اعزام به خدمت، به مرکزهای تعیین شده مراجعه کنند.

در این اطلاعیه آمده است، تمام مشمولان دیپلمه غایب و غیرغایب در تهران که زمان اعزام آنها در برگه‌‏های اعزام به خدمت صادره از مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان وظیفه عمومی ناجا اردیبهشت‌‏ماه سال 86 قید شده ، باید در ساعت 6:30 صبح سه‌‏شنبه ( 18 اردیبهشت‌‏ماه 86) و تمام مشمولان عادی (زیردیپلم) غایب و غیرغایب مزبور در ساعت 6:30 صبح چهارشنبه (19 اردیبهشت‌‏ماه 86) به سازمان وظیفه عمومی ناجا (معاونت وظیفه عمومی تهران بزرگ) واقع در میدان سپاه مراجعه کنند و حضور یابند تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.

این اطلاعیه می افزاید، تمام مشمولان دیپلمه غایب و غیرغایب در استان‌‏ها که زمان اعزام آن‌‏ها در برگه‌‏های اعزام به خدمت صادره از مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان وظیفه عمومی ناجا اردیبهشت‌‏ماه سال 86 قید شده ، باید در ساعت 6:30 صبح سه‌‏شنبه (18 اردیبهشت‌‏ماه 86) و کلیه مشمولان عادی (زیردیپلم) غایب و غیرغایب مزبور در ساعت 6:30 صبح چهارشنبه (19 اردیبهشت‌‏ماه 86) به معاونت وظیفه عمومی استان مربوطه (در مرکز استان) مراجعه کرده تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.

در اطلاعیه سازمان نظام وظیفه ناجا تاکید شده است، تمامی مشمولان حداقل 15 روز پیش از موعد اعزام، با مراجعه به مرکزهای بهداشت باید واکسن "مننژیت" و "دوگانه" را (به صورت رایگان) تزریق کنند و این موضوع با ذکر تاریخ توسط واکسیناتور در برگه اعزام به خدمت آنها درج و ممهور شود.