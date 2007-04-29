به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مؤسسه فرهنگی هنری صبا اعلام کرد به پیروی از صحبت های رهبر انقلاب اسلامی در آغاز سال جاری و به مناسبت سالروز ولادت حضرت زهرا(س) و میلاد حضرت امام خمینی‌(ره)، مرکز صبا با همکاری جمعی از اصحاب هنر، تولیدکنندگان و علاقه مندان عرصه پوبانمایی در سرتاسر کشور، در یک کار گروهی، روز 14 تیرماه در فاصله اذان صبح تا اذان مغرب، دو برنامه پویانمایی با موضوع اتحاد ملی و انسجام اسلامی تولید می کند.

با هماهنگی های به عمل آمده، تولید سریع ترین انیمیشن جهان با حضور نمایندگان موسسه ثبت رکوردهای جهان (گینس) انجام می شود.