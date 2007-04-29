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۹ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۶:۱۵

سریع‌ترین پویانمایی جهان در "صبا" تولید می‌شود

سریع‌ترین پویانمایی جهان با حضور نمایندگان موسسه گینس برای اولین بار در مرکز فرهنگی هنری صبا تولید می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مؤسسه فرهنگی هنری صبا اعلام کرد به پیروی از صحبت های رهبر انقلاب اسلامی در آغاز سال جاری و به مناسبت سالروز ولادت حضرت زهرا(س) و میلاد حضرت امام خمینی‌(ره)، مرکز صبا با همکاری جمعی از اصحاب هنر، تولیدکنندگان و علاقه مندان عرصه پوبانمایی در سرتاسر کشور، در یک کار گروهی، روز 14 تیرماه در فاصله اذان صبح تا اذان مغرب، دو برنامه پویانمایی با موضوع اتحاد ملی و انسجام اسلامی تولید می کند.

با هماهنگی های به عمل آمده، تولید سریع ترین انیمیشن جهان با حضور نمایندگان موسسه ثبت رکوردهای جهان (گینس) انجام می شود.

کد مطلب 477979

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