دخالت عوامل خارجي در انفجارهاي كربلا

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، حميد الكفائي سخنگوي شوراي حكومت انتقالي عراق امروز يكشنبه ضمن محكوم كردن حملات تروريستي در شهر كربلا گفت : مجموعه اي از عوامل خارجي با همكاري عوامل داخلي در اين حوادث دخالت داشته اند .

انفجارهاي تروريستي روزگذشته در شهر كربلا به كشته شدن 18 تن از جمله شش نظامي نيروهاي چند مليتي وزخمي شدن بيش از يكصدتن منجر شد. همزمان نيروهاي چند مليتي وپليس عراق تدابير شديد امنيتي را امروز در شهر كربلا به اجرا گذاشتند.

حميد الكفائي سخنگوي شوراي حكومت انتقالي عراق ادامه داد: تحقيقات در باره عوامل حوادث كربلا همچنان ادامه دارد.

وي هدف از اين اقدامات را ايجاد اخلال در امنيت وآرامش دانسته و گفت: اين گونه اقدامات جنايتكارانه، ملت عراق را از پيشرفت وايجاد دموكراسي درعراق بازنخواهد داشت.

وي ادامه داد: تروريستها مي خواهند ازاين طريق ترور را در تمام فضاي كشور گسترش داده، فنته واختلافات را ميان گروه هاي مختلف عراقي شعله ورسازند.

