به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی کاراته فردا سه شنبه برای حضور در آخرین مرحله از رقابتهای لیگ جهانی تهران را به مقصد مادرید ترک خواهد کرد. رقابتهایی که اهمیت زیادی برای کاراته کاها در مسیر کسب امتیاز ورودی المپیک دارد. اهمیت بالای این مسابقات از آن جهت بالا می رود که کاراته کاها در صورت کسب مدال می توانند فاصله امتیازات خود را با رقبا بیشتر کرده و در رویدادهای بعدی با خیال آسوده به روی تاتامی بروند.

اما انتشار خبر بازگشت دبیر سابق به فدراسیون کاراته باعث شد، سرمربی تیم ملی خیلی زود واکنش نشان داده و با غیبت در اردوهای تیم ملی اعتراض خود را به این انتصاب احتمالی و البته تحمیلی نشان دهد. نکته عجیب داستان رفاقت دیرینه سرمربی و دبیر سابق بود و اینکه چه موضوعی باعث برهم خوردن این رفاقت شده خود نیز مورد مناقشه اهالی کاراته است. هر چند با بررسی مختصری بر روی اتفاقات همین چند ماه اخیر به خوبی می توان به دلخوری سید شهرام هروی پی برد.

هروی یکی از بهترین مربیان تاریخ کاراته ایران است و با تیم ملی نتایج درخشانی در رقابتهای جهانی کسب کرده که مهمترین آن کسب سه طلای متوالی رقابتهای تیمی قهرمانی جهان بوده است. هروی در مدت زمان حضور خود در راس تیم ملی با برگزاری منظم رقابتهای انتخابی راه ورود شایسته ها به ترکیب اصلی تیم ملی را هموار کرد و همین شایسته سالاری در کنار مدیریت عالی از دلایل موفقیت اوست. اینکه نمایندگان ایران در کوران رقابتهای سخت کسب امتیاز ورودی المپیک شرایط مناسبی دارند و شاید از هم اکنون بتوان کسب دو سهمیه قطعی را برای تیم مردان کنار گذاشت و سومی هم در رقابتهای پاریس بدست آورد نیز دلیل محکم دیگری است.

اینکه برخی تاب موفقیت های کاراته را ندارند و به هر طریقی می خواهند نتایج تیم ملی با این مربی کاربلد نادیده گرفته و با بیان تهمت های ناروا و بی احترامی به وی او را آزرده خاطر کنند که چنین واکنش نشان دهد، قابل هضم برای اهالی کاراته نیست. در چنین شرایطی فدراسیون کاراته که بعد از حضور صادق فرجی روزهای آرامی را آغاز کرده و با سید حسن طباطبایی این آرامش را ادامه داد، نمی خواهد یکبار دیگر شاهد ورود حاشیه های باشد که افراد نام آشنا به آن دامن می زنند.

بازکردن بحث بازگشت دبیر سابق نیز در همین راستا بود که حاشیه هایی را در پی داشت و رئیس فدراسیون به خوبی و به موقع ورود و از ادامه آن جلوگیری کرد. بدون شک وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک هم تمایلی به این اتفاق ندارند و نمی خواهند تیمی که در مسیر موفقیت گام برمی دارد از مسیر خارج شود.

اهالی کاراته به خوبی می دانند که این رشته نزدیک به ۱۵ سال را با حاشیه های مخرب و ترسناک سپری کرد و کسی در خانواده کاراته تمایلی به بازگشت به آن روزهای کذایی را ندارد و با ورود به موقع سید حسین طباطبایی و بازگشت هروی به اردوی تیم ملی در واقع تیر آنها که می خواهند از آب گل آلود کاراته ماهی بگیرند به سنگ خورد.