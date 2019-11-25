به گزارش خبرنگار مهر، سعید ابریشمی راد شامگاه یکشنبه در جمع تجلیل از خادمین کتاب با بیان سابقه کهن فرهنگی و ادبی شهرستان کاشان در ایران و جهان اظهار داشت: موقعیت خاص مکانی شهر کاشان و زندگی مردمان آن یک ظرافت و فرصت برای مطالعه لایه های اجتماعی این شهر است.

کودکان باید نسبت به تمدن کهن کاشان شناخت پیدا کنند

وی از لزوم شناخت کودکان نسبت به تمدن کهن کاشان سخن گفت و ابراز داشت: سیلک و کاشان خاستگاه یک تمدن چندین هزارساله است که همه به خصوص کودکان باید از آن اطلاع پیدا کنند.

شهردار کاشان با اشاره به اینکه این ریشه های قوی تاریخی یک فرصت برای مسئولین است، تصریح کرد: مردم بر مبنای اصول و سبک زندگی درست تصمیم گیری می کنند و باید سعی شود برای جلوگیری از تخریب ارزش های فرهنگی یک الگوی سالم در سبک زندگی ارائه شود.

جهل عامل اصلی واپس گرائی و عقب ماندگی

وی با بیان اینکه در طول تاریخ بشریت هرجا انسان دچار واپس گرایی و عقب گرد شده ناشی از جهالت بوده است، بیان داشت: هر انچه که انسان را به بیراهه کشانده و منجر به این شده است که انسان نتواند حق را از باطل تشخیص دهد ناشی از جهل بوده است.

ابریشمی راد کسب دانش را یکی از راه های مبارزه با جهل دانست و افزود: دانش الزاما «اطلاعات» نیست بلکه آن اطلاعاتی که منجر به تشخیص حق از باطل شود دانش است.

وی با بیان اینکه کتاب بهترین ابزار برای کسب دانش است، اظهار داشت: تاثیر کتاب بر رویدادهای جامعه و همچنین افراد اجتماع بر هیچ احدی پوشیده نیست.

فرهنگ باید به صورت مکتوب درآید

شهردار کاشان با اشاره به اینکه نحوه اخذ دانش و اطلاعات در قالب چهره به چهره به دلیل انتقال شفاهی دچار خدشه می شود، ابراز داشت: در تمام دنیا به خصوص در جوامع متمدن یکی از بارزترین ویژگی ها این است که فرهنگ آنان مکتوب است و عادت به مستندنگاری دارند.

وی با بیان اینکه کتاب در حوزه مدیریت و دانش نقش انکارناپذیری دارد، تصریح کرد: برای هیچ مسئله ای در دنیا بن بست وجود ندارد و یکی از راه های خروج از بن بست مطالعه کتاب است.

به گزارش مهر، ویژه برنامه تجلیل از خادمان کتاب با همکاری مشترک انجمن توسعه فرهنگی اجتماعی فین، سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهرداری منطقه ۴ کاشان برگزار شد.