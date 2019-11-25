گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی باعث کاهش بزه در جامعه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر مرتضایی شامگاه یکشنبه در مراسم تجلیل از خادمین کتاب با بیان اینکه فرهنگ کتاب و کتابخوانی و تفکر به آن همراه با عمل به دانش فراگرفته شده در ابعاد مختلف در جامعه تاثیر می گذارد، اظهار داشت: توسعه این فرهنگ باعث کاهش بزه در میان اقشار مختلف جامعه می شود.

وی افزایش تعداد کتابخانه ها، عاملین و مروجین کتاب و غیره را از جمله عوامل توسعه فرهنگ کتابخوانی دانست و ابراز داشت: شخصیت هر فرد با کتاب هایی که مطالعه کرده است شکل می گیرد.

فرماندار کاشان با اشاره به اینکه افرادی که مرتب موضوع خاصی را سالها مطالعه می کنند اطلاعاتی خوبی درباره آن موضوع دارند، تصریح کرد: باید درباره همه چیز یک چیز را دانست و درباره یک چیز همه چیز را دانست.

تخصص؛ نیاز کنونی جامعه

وی با بیان اینکه آنچه مورد نیاز جامعه کنونی است تخصص است، بیان داشت: افراد جامعه باید در زمینه تخصصی خود کتاب های مربوطه را داشته باشند و کتاب های عمومی را با دیگران به اشتراک بگذارند.

گسترش فرهنگ عمومی در جامعه با استفاده از مطالعه کتاب

سرپرست دادستان عمومی و انقلاب کاشان نیز در این مراسم با بیان اینکه آشنایی با فرهنگ کتاب و کتابخوانی باعث شناخت نسبت به مشکلات می شود، افزود: گسترش فرهنگ عمومی یکی از فواید مطالعه در جامعه است.

روح الله دهقانی با اشاره به اینکه یک طرف حدود ۶۰ درصد تصادفات کاشان موتور و یا موتورسوار وجود دارد، اظهار داشت: با انجام کارهای فرهنگی در زمینه مسائل ترافیکی می توان آمار سوانج رانندگی را کاهش داد.

وی با بیان اینکه دانش پیشگیری از وقوع جرم به دو صورت وضعی و اجتماعی است، ابراز داشت: در صورتی که آموزش داده شود خیلی از بزه ها در جامعه اصلاح می شود.

سرپرست دادستان عمومی و انقلاب کاشان افزود: اگر مجرمین بدانند که چه عواقبی در انتظار آنهاست دیگر هیچ عمل مجرمانه ای را انجام نمی دهند.

آموزش و فرهنگسازی دو رکن مهم در کاهش اعمال مجرمانه در جامعه

وی آموزش و فرهنگسازی را دو رکن مهم کاهش اعمال مجرمانه در جامعه دانست و تصریح کرد: یکی از مهمترین ابزارها برای رسیدن به آموزش و فرهنگسازی صحیح اهمیت دادن به کتاب و کتابخوانی است.