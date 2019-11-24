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۴ آذر ۱۳۹۸، ۱:۲۳

تصویب بیش از یک میلیون یورو پروژه جدید میان ایران و آژانس اتمی

تصویب بیش از یک میلیون یورو پروژه جدید میان ایران و آژانس اتمی

سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان ملل و سایر سازمان‌های بین المللی مستقر در وین، از تصویب چندین پروژه جدید همکاری فنی میان ایران و آژانس درجریان اجلاس هفته گذشته شورای حکام آژانس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب آبادی  در این باره اظهار داشت: با تلاش‌های صورت گرفته و مذاکرات فنی میان سازمان انرژی اتمی کشورمان و آژانس، علاوه بر تداوم اجرای دو پروژه همکاری فنی در حوزه نیروگاهی و درمان سرطان برای سال هال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، چهار پروژه جدید همکاری فنی نیز برای دوره زمانی ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ برای کشورمان به تصویب رسید.

غریب آبادی افزود: این پروژه‌ها که ارزش مالی اجرای آن‌ها بیش از ۱ میلیون یورو (تامین از سوی آژانس) خواهد بود، در حوزه‌های مختلف از جمله ارتقای ایمنی و بهره برداری از راکتورهای تحقیقاتی هسته ای، ارتقای ظرفیت انسانی در حوزه سوخت هسته ای، ارتقای ظرفیت تولیدکنندگان در زمینه غلات اصلی، و همچنین مدیریت پسماندها می‌باشد. 

برنامه همکاری‌های فنی، یکی از مهمترین حوزه‌های همکاری آژانس با کشورهای عضو، به ویژه کشورهای در حال توسعه است که هدف از آن، ارتقاء و بهبود وضعیت و استانداردها در حوزه‌های مختلف از جمله بهداشت، درمان، تغذیه، کشاورزی، ایمنی و امنیت، صنعت و ... است. در مجموع، موضوعات تحت پروژه‌های همکاری فنی توسط آژانس، ۳۰ حوزه را در برمی گیرد که بهداشت، تغذیه و کشاورزی، و ایمنی و امنیت به ترتیب بالاترین اولویت‌های همکاری میان آژانس و کشورهای عضو را تشکیل می‌دهند.

کد مطلب 4780060

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