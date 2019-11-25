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۴ آذر ۱۳۹۸، ۹:۳۳

فرماندار دشتی:

افزایش قیمت نان در دشتی شایعه است

افزایش قیمت نان در دشتی شایعه است

دشتی- فرماندار دشتی با بیان اینکه قیمت نان در این شهرستان افزایش نیافته است، از توزیع ۵۰ تن برنج در سطح شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری صبح دوشنبه در نشست ستاد تنظیم بازار شهرستان دشتی اظهار داشت: با توجه به افزایش قیمت بنزین برخی افراد از این فرصت سوء استفاده می کنند و نسبت به افزایش قیمت ها اقدام می کنند که می طلبد دستگاه‌های ذیربط نظارت ها را افزایش دهند.

وی بر ضرورت نظارت مستمر بر بازار تاکید کرد و افزود: مردم باید در جریان اقدامات قرار بگیرند.

فرماندار دشتی با بیان اینکه قیمت نان در این شهرستان افزایش نیافته است، از توزیع ۵۰ تن برنج در سطح شهرستان خبر داد.

وی بیان کرد: با افرادی که کالایی احتکار می کنند قطعا برخورد می شود.

کد مطلب 4780077

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