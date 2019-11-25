به گزارش خبرنگار مهر، بحث کنار گذاشتن مارک ویلموتس سرمربی بلژیکی تیم ملی فوتبال ایران نه تنها در کشورمان بلکه در بلژیک هم بازتاب گسترده‌ای داشته است و رسانه های این کشور از روز گذشته در حال پرداختن به این خبر هستند.

در گزارش مشترکی که در اکثر رسانه های بلژیک منتشر شده بر تصمیم فدراسیون ایران برای اخراج ویلموتس و بازگشت برانکو به عنوان یک مربی محبوب تاکید شده است.

سایت «hln» در این ارتباط نوشت: « فدراسیون فوتبال ایران در حال برنامه ریزی برای کنار گذاشتن ویلموتس است. فدراسیون همچنین با برانکو ایوانکوویچ مربی ۶۵ ساله برای انعقاد قرارداد رایزنی می کند. البته فدراسیون ایران هنوز این موضوع را به صورت رسمی تایید نکرده است. ویلموتس سرمربی سابق بلژیک قراردادی را تا پایان جام جهانی ۲۰۲۲ با فدراسیون ایران امضا کرد. در چهار مسابقه ابتدایی انتخابی جام جهانی، ایران در دو مسابقه برابر بحرین و عراق شکست خورد و در رده سوم جدول گروه C قرار دارد.»

در ادامه این گزارش آمده است: «پیش از این مارک ویلموتس به خاطر عدم دریافت مطالباتش تهدید به لغو قراردادش کرده بود. فدراسیون ایران تاکید کرد که دستمزد ویلموتس پرداخت شده اما به خاطر مشکلات بانکی به دست این مربی نرسیده است.»

این سایت درباره برانکو هم اینطور نوشت: «برانکو از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ مربی تیم ملی ایران بود و توانست ایران را به جام جهانی ۲۰۰۶ ببرد. بین سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۹ این مربی کروات سرمربی پرسپولیس بود. او با این تیم سه قهرمانی متوالی در لیگ به دست آورد و در فینال آسیا حضور یافت. ایوانکوویچ فوتبال ایران را خیلی خوب می شناسد و در این کشور محبوب است. اما او هم مشکلات زیادی برای دریافت قراردادش در ایران داشت. برانکو در این ارتباط به فیفا شکایت کرده است.»