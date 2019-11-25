سپاه دامغان ۱۳.۴۲ میلیارد ریال به نیازمندان کمک کرد

سرگرد علی اسلام‌پناه در گفتگو با خبرنگار مهر، بابیان اینکه سپاه دامغان به نیازمندان ۱۳ میلیارد و ۴۲۰ میلیون ریال کمک کرده است، ابراز داشت: این میزان کمک در قالب تهیه جهیزیه به خانواده‌های نیازمند، توزیع لوازم‌التحریر و اجرای پروژه‌های عمرانی بوده است.

وی افزود: به مناسبت آغاز سال تحصیلی جاری در مناطق محروم روستایی و شهری، لوازم‌التحریر، کیف و کفش بین دانش آموزان نیازمند توزیع شد که این کمک‌ها رقمی معادل ۱۶۰ میلیون ریال را شامل می‌شود.

مسئول بسیج سازندگی سپاه ناحیه دامغان بابیان اینکه توزیع ۸۰ سری جهیزیه به ارزش هر جهیزیه ۱۵۰ میلیون ریال بین خانواده‌های نیازمند و طی سه مرحله از مهم‌ترین اقدامات این نهاد در سال جاری به شمار می‌رود، افزود: درمجموع برای تهیه این میزان جهیزیه و با کالای ایرانی شامل ۱۰ قلم کالا ۱۰ میلیارد ریال هزینه شد.

اسلام‌پناه از اجرای هفت پروژه عمرانی در دامغان خبر داد و افزود: از این تعداد دو پروژه عمرانی در شهر دامغان و مابقی در روستاها اجرا شد و همچنین ساخت حمام بهداشتی و یک باب ساختمان برای نیازمندان به ارزش یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال از دیگر اقدامات بسیج سازندگی بوده است.

وی بابیان اینکه از ابتدای سال جاری و طی دو مرحله شامل اردوهای یک‌روزه و پنج‌روزه گروه‌های جهادی برگزارشده است، افزود: اردوهای جهادی دو هزار و ۷۵۰ نفر روز باهدف کمک وامداد رسانی به سیل‌زدگان در روستاهای جنوب دامغان و سه هزار و ۳۰۴ نفر روز در مناطق سیل‌زده استان لرستان حضور داشتند.