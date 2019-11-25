فارسی ها ۴۰ میلیارد تومان زکات دادند/ رشد ۵۱ درصدی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بذرافشان مدیرکل کمیته امداد استان فارس در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: مردم نیکوکار فارس در ۷ ماهه امسال۴۰ میلیارد تومان زکات پرداخت کردندکه نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد ۵۱ درصد رشد هستیم.

بذرافشان با اعلام اینکه ۵۲۵ مبلغ روحانی زکات برای ترویج زکات در شهرستان های استان فعالیت می کنند گفت: اکنون ۲ هزار و ۳۹۶ عامل افتخاری زکات در شهرها و روستاهای فارس مشغول فعالیت و ترویج زکات هستند.

دبیر شورای زکات استان با بیان اینکه ۲۷ درصد از زکات جمع آوری شده در مدت زمان مذکور برای اجرای پروژه های عام المنفعه مصرف شده است، عنوان کرد: از درآمد کل زکات جمع آوری شده در استان ۷۳ درصد جهت امور محرومین و نیازمندان هزینه شده است.

او با اشاره به نحوه هزینه و موارد مصرف زکات جمع آوری شده در استان فارس، تاکید کرد: پرداخت ۳۶۵ مورد کمک هزینه جهیزیه ،۲۸۱ مورد مرمت مسکن و ۱۰۹ مورد مسکن احداثی،۹۴۱ مورد کمک هزینه درمان ،۵۱۵ مورد کمک هزینه تحصیلی ، ۲۰ مورد آزادی زندانی از جمله موارد هزینه کرد زکات در ۷ ماهه امسال بوده است.



