  1. استانها
  2. مازندران
۴ آذر ۱۳۹۸، ۹:۱۹

فرمانده سپاه کربلا:

اقتصاد مقاومتی محقق نشده است

اقتصاد مقاومتی محقق نشده است

ساری - فرمانده سپاه کربلا اقتصاد مقاومتی را تنها راهکار و نسخه شفابخش دانست و گفت: متاسفانه اقتصاد مقاومتی محقق نشده است.

 به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدحسین بابایی صبح دوشنبه در مراسم تحلیل از فعالان اقتصاد مقاومتی و نخبگان جهادی به مناسبت هفته بسیج اظهار داشت: شجره طیبه بسیج در ادامه درخت پاک انقلاب ایجاد شده است و هیچ تندبادی آن را تکان نمی دهد و اصولش در زمین پاک خداوند مستقر شده است.

وی اردوهای جهادی و کارهای جهادی را از خدمات بسیج به برشمرد و افزود: بسیج به کارخانه انسان سازی تبدیل شده است و کار بسیج سازندگی و اردوهای جهادی مصداق کامل حسنه است.

وی با تاکید براینکه فرهنگ بسیجی را در عمل پیاده کنیم تصریح کرد: بسیج بهترین معامله را با خداوند انجام می دهد و هیچ گاه کارشان بی برکت نیست.

سردار بابایی یادآورشد: وقتی بسیج پای کاربیاید اتفاقات بزرگی در حوزه های امنیت و اقتصاد مقاومتی رخ می دهد.

فرمانده سپاه کربلا با اظهار اینکه اگر مسئولان به مردم روی آورند و کارها را به آنان واگذار کنند مسائل حل می شود.

وی با بیان اینکه فرمایشات مقام معظم رهبری درباره اقتصاد مقاومتی را درک نکرده ایم تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی تنها راه کار مقابله با جنگ اقتصادی دشمن است و باید از این نسخه درمان و شفابخش بهره گیریم.

سردار بابایی با عنوان اینکه اقتصاد مقاومتی هنوز محقق نشده است تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی دولتی نیست بلکه مردمی است بنابراین مسئولان باید نسبت به تحقق آن برنامه ریزی کنند.

فرمانده سپاه کربلا با اشاره به قرارگاه پیشرفت آبادانی یادآور شد: سه گروه شامل سپاه، مردم و دستگاه های اجرایی برای این قرارگاه پیشنهاد شده است و مردم پای کار آمدند و تعداد زیادی از پروژه ها در استان اجرا شد.

وی  عنوان کرد: اگر نیروی جهاد روشنایی در کشور محقق شود بخش اعظم تولیدات صادر و منجر به ارزآوری خواهد شد و تحریم ها و جنگ به آن لطمه نمی زند.

کد مطلب 4780154

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها