«لشگری» رئیس کمیته پزشکی فدراسیون جهانی ووشو شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ووشو، امیرعباس لشگری که پیش از این (به مدت هشت سال) به‌ عنوان عضو کمیته پزشکی فدراسیون جهانی فعالیت می‌کرد، به ریاست این کمیته رسید. لشگری سال گذشته نیز، رئیس کمیته پزشکی فدراسیون آسیایی ووشو شد.

وی که از چهره‌های نام‌آشنای پزشکی در عرصه ورزش است، سالهاست به‌عنوان رئیس کمیته پزشکی فدراسیون ووشوی ایران فعالیت می‌کند. ووشوی ایران در سالیان اخیر به واسطه دیپلماسی ورزشی و کسب موفقیت‌های متعدد در مسابقات مهم بین المللی، از جایگاه ویژه‌ای در فدراسیون‌های جهانی و آسیایی برخوردار است.

در این راستا، نمایندگان ووشوی ایران دارای کرسی‌های مختلفی در عرصه بین‌المللی هستند.