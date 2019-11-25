کارت بازرگانی ابزاری برای فرارمالیاتی/ لزوم حذف معافیت مناطق آزاد

حمیدرضا فولادگر در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره لزوم جلوگیری از فرارهای مالیاتی در کشور، اظهار داشت: افزایش درآمدهای مالیاتی از جمله مهمترین راهکارهای جایگزین برای جبران کسری بودجه و تامین منابع مالی برای دولت است. درحال حاضر بسیاری از کشورهای دنیا که منابع نفتی و معدنی ندارند با استفاده از درآمدهای مالیاتی اداره میشوند.
رئیس کمیسیون تولید ملی مجلس ادامه داد: درحال حاضر یک سوم بودجه جاری کشور از محل نفت تامین میشود؛ باید به سمت کاهش وابستگی درآمدهای نفتی برویم. جلوگیری از فرارهای مالیاتی و گسترش دادن جامعه هدف مالیاتی ازجمله راهکارهای کوتاه مدت و راهگشا برای حل مشکلات کشور است.
وی با بیان اینکه مالیات بر عایدی سرمایه باید هر چه سریعتر اجرایی شود، گفت: مالیات بر عایدی سرمایه در بسیاری از کشورهای دنیا تبدیل به قانون شده است. متاسفانه در کشور ما بخشهایی همچون زمین، خانه، طلا، دلار و سکه تحت سوداگری قرار میگیرد و درآمدهای هنگفت و غیرمتعارفی را نصیب سوداگران میکند و علیرغم درآمدهای فراوان هیچگونه مالیاتی هم پرداخت نمیکنند.
فولادگر با بیان اینکه کارتهای بازرگانی و حسابهای اجارهای ابزاری برای فرار مالیاتی هستند، گفت: ساماندهی کارت بازرگانی، شناسایی حسابهای نیابتی و اجارهای، منحل کردن شرکتهای صوری و ... از دیگر راههای افزایش درآمدهای مالیاتی است. مجلس، دولت و قوه قضائیه باید همکاریهای لازم را در این خصوص با یکدیگر داشته باشند. از سال ۱۳۹۶ قانون مالیاتهای مستقیم حاکم شده است که امیدواریم راهگشا باشد.
رئیس کمیسیون تولید ملی مجلس با تاکید بر لزوم حذف برخی از معافیتهای مالیاتی کشور، گفت: هدفمند کردن معافیتهای مالیاتی و حتی حذف برخی معافیتها همچون معافیت مناطق آزاد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده میتواند در افزایش درآمدهای دولت موثر باشد.
وی افزود: معافیتهای مالیاتی باید هدفمند، مدتدار و غیر دائمی باشند. اگر معافیتی هم قرار داده شود باید سمت آن به سوی تولید داخلی و مردم محروم باشد.
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