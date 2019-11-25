کارت بازرگانی ابزاری برای فرارمالیاتی/ لزوم حذف معافیت مناطق آزاد

حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره لزوم جلوگیری از فرارهای مالیاتی در کشور، اظهار داشت: افزایش درآمدهای مالیاتی از جمله مهم‌ترین راهکارهای جایگزین برای جبران کسری بودجه و تامین منابع مالی برای دولت است. درحال حاضر بسیاری از کشورهای دنیا که منابع نفتی و معدنی ندارند با استفاده از درآمدهای مالیاتی اداره می‌شوند.

رئیس کمیسیون تولید ملی مجلس ادامه داد: درحال حاضر یک سوم بودجه جاری کشور از محل نفت تامین می‌شود؛ باید به سمت کاهش وابستگی درآمدهای نفتی برویم. جلوگیری از فرارهای مالیاتی و گسترش دادن جامعه هدف مالیاتی ازجمله راهکارهای کوتاه مدت و راهگشا برای حل مشکلات کشور است.

وی با بیان اینکه مالیات بر عایدی سرمایه باید هر چه سریع‌تر اجرایی شود، گفت: مالیات بر عایدی سرمایه در بسیاری از کشورهای دنیا تبدیل به قانون شده است. متاسفانه در کشور ما بخش‌هایی همچون زمین، خانه، طلا، دلار و سکه تحت سوداگری قرار می‌گیرد و درآمدهای هنگفت و غیرمتعارفی را نصیب سوداگران می‌کند و علی‌رغم درآمدهای فراوان هیچگونه مالیاتی هم پرداخت نمی‌کنند.

فولادگر با بیان اینکه کارت‌های بازرگانی و حساب‌های اجاره‌ای ابزاری برای فرار مالیاتی هستند، گفت: ساماندهی کارت بازرگانی، شناسایی حساب‌های نیابتی و اجاره‌ای، منحل کردن شرکت‌های صوری و ... از دیگر راه‌های افزایش درآمدهای مالیاتی است. مجلس، دولت و قوه قضائیه باید همکاری‌های لازم را در این خصوص با یکدیگر داشته باشند. از سال ۱۳۹۶ قانون مالیات­های مستقیم حاکم شده است که امیدواریم راهگشا باشد.

رئیس کمیسیون تولید ملی مجلس با تاکید بر لزوم حذف برخی از معافیت‌های مالیاتی کشور، گفت: هدفمند کردن معافیت‌های مالیاتی و حتی حذف برخی معافیت‌ها همچون معافیت مناطق آزاد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند در افزایش درآمدهای دولت موثر باشد.

وی افزود: معافیت­های مالیاتی باید هدفمند، مدت‌دار و غیر دائمی باشند. اگر معافیتی هم قرار داده شود باید سمت آن به سوی تولید داخلی و مردم محروم باشد.