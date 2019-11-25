ورود سامانه بارشی جدید به کشور از ۷ آذرماه

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تحلیل آخرین نقشههای هواشناسی، امروز دوشنبه جوی پایدار همراه با افزایش نسبی دما در اغلب مناطق کشور حاکم است و این شرایط تا روز چهارشنبه ۶ آذرماه ادامه دارد.
همچنین پیش بینی شده است که تا اواسط روز پنجشنبه به تدریج بر غلظت آلایندههای جوی در شهرهای بزرگ و صنعتی نظیر تهران، اصفهان، اراک و کرج افزوده میشود.
از بعدازظهر چهارشنبه با ورود سامانه بارشی جدید به کشور، بارش برف و باران در شمالغرب و غرب کشور پیشبینی میشود که روز پنجشنبه بارش در این مناطق ادامه دارد.
فعالیت سامانه بارشی روز پنجشنبه در شمالغرب و غرب کشور به شکل رگبار باران همراه با وزش باد و در مناطق مرتفع و کوهستانی به شکل برف است و به تدریج این سامانه استانهای واقع در جنوبغرب و مناطقی از جنوب کشور را دربرمیگیرد.
آسمان تهران کمی ابری همراه با مه رقیق و غبار صبحگاهی پیشبینی میشود.
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