روزانه قیمت ۱۲۰ قلم کالای پرمصرف در بازار ایلام رصد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، یارالله نصیری صبح روز دوشنبه در دیدار با امام جمعه ایلام اظهار داشت: جلسات تنظیم بازار استان بصورت روزانه برگزار و در این جلسات بحث های کارشناسی با حضور اتحادیه های مرتبط به منظور رصد وکنترل وضعیت بازار صورت می گیرد.

وی با اشاره به افزایش آمار ده برابری جلسات تنظیم بازار از ابتدای موضوع اصلاح قیمت بنزین اشاره کرد و خاطر نشان کرد: با اصلاح رفتارهای اشتباه اقتصادی بویژه در زمینه حمل و نقل کالا می توان نوسانات ناشی از جو روانی را کنترل کرد.

نصیری ادامه داد : روزانه ۱۲۰ قلم کالا پرمصرف و اساسی از سطح بازار رصد و در سامانه های ملی درج شده لذا قیمت ها شفاف بوده و بیش از ۷۰درصد قیمت کالاها هیچونه تغییری نداشته و مابقی تغییرات مربوط به افزایش صادارت وتغییر فصل (برخی اقلام تره بار) بوده ومتاثر از قیمت بنزین نیست.

رئیس سازمان صمت استان به تشریح وضعیت بازار خدمات پرداخت واضافه کرد: با تصمیمات وسهمیه های تخصیص یافته بخش زیادی از ناوگان حمل ونقل درون وبرون شهری ساماندهی شده و با افراد متخلفی که خودسرانه اقدام به افزایش قیمت ها کنند، برخورد قانونی صورت می گیرد.

نصیری در پایان از همدلی وهمکاری اصناف و بازاریان در این برهه زمانی تقدیر کرد.