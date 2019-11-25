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۴ آذر ۱۳۹۸، ۹:۴۹

اتهام‌زنی مجدد کانبرا علیه چین/مداخله نهاد اطلاعاتی استرالیا

اتهام‌زنی مجدد کانبرا علیه چین/مداخله نهاد اطلاعاتی استرالیا

پکن به تلاش برای نفوذ در پارلمان استرالیا متهم شده و آژانس اطلاعات ملی این کشور قصد دارد تحقیقاتی را در این زمینه انجام دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آژانس اطلاعات ملی استرالیا قرار است پیرامون اتهامات مطرح شده علیه چین در یک برنامه تلویزیونی، تحقیق کند.

گفتنی است یک رسانه استرالیایی مدعی شده که چین در جریان انتخابات پارلمانی استرالیا، به یک دلال خودروهای لوکس وعده داده بود در صورت شرکت در رقابت با هدف کسب یک کرسی پارلمانی، مبلغی ۷ رقمی را از آن خود خواهد کرد.

اکنون چین متهم است که قصد داشته با وارد کردن نفوذی‌های خود به پارلمان استرالیا، با هدف تامین اهداف خود در امور داخلی این کشور مداخله کند.

اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا نیز مدعی شده اتهامات مطرح شده به شدت نگران کننده است.

این نخستین باری نیست که دولت کانبرا چنین اتهاماتی را علیه چین مطرح می‌کند و پکن پیشتر نیز از سوی این کشور به تلاش برای اعمال نفوذ بر دولتمردان استرالیایی متهم شده بود.  

کد مطلب 4780196
مریم خرمایی

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