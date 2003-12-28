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۷ دی ۱۳۸۲، ۱۶:۵۱

خرازي از آزادي گروگانهاي خارجي ابراز خرسندي كرد

سيد كمال خرازي وزير امور خارجه گفت : از اين بابت كه گروگان‌ها سالم به كشورشان بازمي‌گردند و قضيه به بهترين شيوه حل شد خوشحال هستيم.

به گزارش خبرگزاري مهر ، سيد كمال خرازي وزير امور خارجه كشورمان درباره آزادي  گروگان‌هاي آلماني و ايرلندي و نقش وزارت امور خارجه در اين اقدام   گفت: ما با دولت‌هاي آلمان و ايرلند و سفارت‌خانه‌هايشان درتهران  و از طرف ديگر با وزارت اطلاعات و وزارت كشور و نيروي انتظامي در تماس بوديم و اكنون خوشحال هستيم كه با تمهيدات اعمال شده اين گروگان‌ها آزاد شده و در سلامت  كامل به سر مي برند .
وزير امور خارجه كشورمان بااشاره  به توانمندي و تلاشهاي فراوان دستگاه‌هاي اطلاعاتي و انتظامي كشور در آزادي گروگانها گفت : تلاشها و اقدامات سازمانهاي مربوطه در آزادي اين گروگانها نشان داد با صبر و حوصله و تدبير مي توان بر مشكلات فائق آمد و آنها را حل كرد.
خرازي تاكيد كرد: از اين بابت كه گروگان‌ها سالم به كشورشان بازمي‌گردند و قضيه به بهترين شيوه حل شد خوشحال هستيم.

کد مطلب 47802

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