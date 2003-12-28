خرازي از آزادي گروگانهاي خارجي ابراز خرسندي كرد

به گزارش خبرگزاري مهر ، سيد كمال خرازي وزير امور خارجه كشورمان درباره آزادي گروگان‌هاي آلماني و ايرلندي و نقش وزارت امور خارجه در اين اقدام گفت: ما با دولت‌هاي آلمان و ايرلند و سفارت‌خانه‌هايشان درتهران و از طرف ديگر با وزارت اطلاعات و وزارت كشور و نيروي انتظامي در تماس بوديم و اكنون خوشحال هستيم كه با تمهيدات اعمال شده اين گروگان‌ها آزاد شده و در سلامت كامل به سر مي برند .

وزير امور خارجه كشورمان بااشاره به توانمندي و تلاشهاي فراوان دستگاه‌هاي اطلاعاتي و انتظامي كشور در آزادي گروگانها گفت : تلاشها و اقدامات سازمانهاي مربوطه در آزادي اين گروگانها نشان داد با صبر و حوصله و تدبير مي توان بر مشكلات فائق آمد و آنها را حل كرد.

خرازي تاكيد كرد: از اين بابت كه گروگان‌ها سالم به كشورشان بازمي‌گردند و قضيه به بهترين شيوه حل شد خوشحال هستيم.