خرازي از آزادي گروگانهاي خارجي ابراز خرسندي كرد

به گزارش خبرگزاري مهر ، سيد كمال خرازي وزير امور خارجه كشورمان درباره آزادي گروگانهاي آلماني و ايرلندي و نقش وزارت امور خارجه در اين اقدام گفت: ما با دولتهاي آلمان و ايرلند و سفارتخانههايشان درتهران و از طرف ديگر با وزارت اطلاعات و وزارت كشور و نيروي انتظامي در تماس بوديم و اكنون خوشحال هستيم كه با تمهيدات اعمال شده اين گروگانها آزاد شده و در سلامت كامل به سر مي برند .
وزير امور خارجه كشورمان بااشاره به توانمندي و تلاشهاي فراوان دستگاههاي اطلاعاتي و انتظامي كشور در آزادي گروگانها گفت : تلاشها و اقدامات سازمانهاي مربوطه در آزادي اين گروگانها نشان داد با صبر و حوصله و تدبير مي توان بر مشكلات فائق آمد و آنها را حل كرد.
خرازي تاكيد كرد: از اين بابت كه گروگانها سالم به كشورشان بازميگردند و قضيه به بهترين شيوه حل شد خوشحال هستيم.
سيد كمال خرازي وزير امور خارجه گفت : از اين بابت كه گروگانها سالم به كشورشان بازميگردند و قضيه به بهترين شيوه حل شد خوشحال هستيم.
به گزارش خبرگزاري مهر ، سيد كمال خرازي وزير امور خارجه كشورمان درباره آزادي گروگانهاي آلماني و ايرلندي و نقش وزارت امور خارجه در اين اقدام گفت: ما با دولتهاي آلمان و ايرلند و سفارتخانههايشان درتهران و از طرف ديگر با وزارت اطلاعات و وزارت كشور و نيروي انتظامي در تماس بوديم و اكنون خوشحال هستيم كه با تمهيدات اعمال شده اين گروگانها آزاد شده و در سلامت كامل به سر مي برند .
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