بهره مندی از مبلغان ایده پرداز همدان در اجرای طرح «امامان محله»

حجت الاسلام هادی نظیری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وظایف شبکه هدایت و تبلیغ در عصر حاضر گفت: انقلاب اسلامی پیشامد عظیمی بود که پس از گذشت قرن ها از تولد جامعه بشری در بهمن ۵۷ به بار نشست تا وعده الهی بر استقرار حکومت صالحان بر زمین را محقق سازد و راه انبیا و اولیای الهی را در پیش گیرد.

وی بابیان اینکه امروز حاصل مجاهدت انبیای الهی به دست ما سپرده شده و بیش از یک گام تا سپردن این پرچم به دست صاحب و میراث دار واقعی آن باقی نمانده است، عنوان کرد: مسائل مادی و دنیوی نباید مسئولین را از اهداف و آرمان های والای نظام اسلامی غافل کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان با تاکید بر اینکه مردم نیز باید آرمان بزرگ تحقق جامعه الهی و اسلامی جهانی را همواره پیش چشم داشته باشند و در راستای تحقق آن گام بردارند، گفت: بیانیه گام دوم انقلاب نیز مبتنی بر همین باور است.

امور تبلیغی در استان همدان با سرعتی رو به رشد پیشرفت می کند

حجت الاسلام نظیری با بیان اینکه امروز استان همدان به لحاظ پرورش عالم و مبلغ از جایگاه خوبی بهره مند است و امور تبلیغی در استان همدان با سرعتی رو به رشد پیشرفت می کند به فعالیت طرح سلامت اجتماعی در استان همدان اشاره کرد.

وی با بیان اینکه حضور روحانیون در مناطق مختلف شهرها و روستاها موجب پیشرفت فرهنگی می شود، افزود: پیشبرد امر تبلیغ زمینه ساز ارتقا سلامت در اجتماع است و مسئولین، مبلغان و حتی مردم نباید از این حوزه غفلت کنند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی همدان با اشاره به توفیقات پایگاه های سلامت اجتماعی در استان همدان عنوان کرد: هر کجا ائمه جماعات و روحانیون در حوزه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ورود موثر داشته اند شاهد تحول و دگرگونی و شاخصه های رشد قابل توجه در این حوزه ها بوده ایم.

وی بابیان اینکه آمادگی پذیرش مبلغان موفق و آشنا به مهارت های امامت محله و ارتباط گیری موثر با اقشار مختلف مردم وجود دارد، گفت: باید از توانمندی های چنین مبلغانی در راستای متحول کردن نقاط مختلف استان همدان اعم از شهرها و روستاها، بهره کامل را ببریم.

لزوم تسلط مبلغان به مسائل روز

حجت الاسلام نظیری گفت: یک مبلغ باید با تمام دانش های لازم برای بهره گیری از ظرفیت های موجود در امر تبلیغ آشنا باشد و با تسلط به مسائل روز و آمادگی برای پاسخ گویی به شبهات وارد حوزه تبلیغی خود شود.

وی گفت: کسی که جامه مقدس تبلیغ دین را بر تن می کند باید نسبت به تمام مسائل و مشکلات مردم دغدغه مند باشد و روحیه مطالبه گری را در خود تقویت کند و در عین حال شئون اجتماعی را به خوبی بشناسد و پای اصول انقلاب اسلامی استوار و خلل ناپذیر باقی بماند.

حجت الاسلام نظیری با اشاره به اینکه امیدواریم در آینده نزدیک به نقطه ای برسیم که تمام ظرفیت ها در زمینه تبلیغ و پیام رسانی فرهنگی فعال شده باشد و از تمام استعدادها و توانایی های طلاب و فرهیختگان انقلابی در مسیر فرهنگ به احسن وجه استفاده شود، گفت: فعالیت های فرهنگی باید در یک انسجام تشکیلاتی تابع امر مقام عظمای ولایت و تحت زعامت نماینده ولی فقیه در استان همدان پیش برود.

وی با تاکید بر پیگیری تشکیل جامعه منسجم اسلامی به عنوان هدف نهایی انقلاب اسلامی خاطر نشان کرد: پتانسیل ها و ظرفیت های فراوانی در اختیار سازمان تبلیغات اسلامی است و باید همه این فرصت ها برای نیل به آرمان بزرگ جامعه اسلامی فعال شوند.

حجت الاسلام نظیری افزود: سازمان تبلیغات اسلامی در گستره عظیمی از فعالیت های فرهنگی نقش پویا و به سزا و فعال دارد و از همین رو نهادی مهم و راهبردی در نظام جمهوری اسلامی به شمار می رود.

وی گفت: ارتباط سازمان تبلیغات اسلامی با هیئات، مساجد، مداحان، مبلغان، جامعه قرآنی و کانون های فرهنگی ارتباطی مستقیم و تنگاتنگ است و این مسئله باعث ایجاد یک نقطه کانونی در سازمان تبلیغات اسلامی شده است.

