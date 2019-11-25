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۴ آذر ۱۳۹۸، ۹:۵۶

شرکت واحد اتوبوس رانی اعلام کرد

خط یک اتوبوس‌های تندرو امروز موقت تغییر می‌کند

خط یک اتوبوس‌های تندرو امروز موقت تغییر می‌کند

شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اعلام کرد: خط یک اتوبوس‌های تندرو امروز با توجه به برگزاری مراسم راهپیمایی موقت تغییر می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اعلام کرد: با توجه به برگزاری مراسم راهپیمایی طی روز جاری در خیابان انقلاب اسلامی، خط یک سامانه اتوبوس های تندرو حد فاصل میدان فردوسی تا بزرگراه شهید نواب، به شرح زیر تغییر مسیر موقتی خواهد داشت.

همزمان با شروع مراسم راهپیمایی در ساعت ۱۴:۳۰ مسیر تردد اتوبوس های خط یک  از میدان فردوسی، خیابان فردوسی، خیابان جمهوری اسلامی، میدان جمهوری اسلامی، چهارراه شهید نواب، خیابان آزادی به سمت غرب و بالعکس خواهد بود.

همچنین سرویس رسانی در خط مذکور پس از پایان مراسم به حالت عادی باز می‌گردد.

کد مطلب 4780222
نورا حسینی

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