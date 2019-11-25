اخلاص در عمل شاه کلید ماندگاری بسیج است/ نگاه ها به بیرون نباشد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین معروفی صبح دوشنبه در مجمع عالی بسیج گلستان اظهارکرد: باید سیاست اخلاقی شود نه این که اخلاق سیاسی شود و بسیجی هم به دنبال این امر است.

وی با بیان این که بسیج حزب و گروه نیست، افزود: بسیج منزلگاه افرادی نیست که آرمان های اصلی بسیج که حفظ آرمان های انقلاب است را ندید بگیرند.

معروفی به ویژگی های بسیجی اشاره کرد و ادامه داد: فرد بسیجی، بصیرت و آگاهی دارد و به روز است و به موقع عمل می کند.

وی با تأکید بر این که اخلاص شاه کلید ماندگاری بسیج است، گفت: بسیج بن بست شکن است زیرا فرهنگ آن برگرفته از فرهنگ عاشورا و سیدالشهدا است.

معروفی اضافه کرد: نیروهای بسیجی در جبهه های شمال غرب و غرب تمام همت خود را برای حفظ امنیت به کار گرفته و این نشان دهنده اقتدار کشور است.

وی با بیان این که امروز به برکت انقلاب، موشک نقطه زن داریم، عنوان کرد که علاوه بر سخت افزار کاربر ما هم هوشمند است که توانستند پهپاد آمریکایی را به دام بیندازند.

معروفی تصریح کرد: کشور در زمینه های مختلف از جمله نانو، فرهنگ، انرژی هسته ای و غیره سرآمد است و ظرفیت های خوبی دارد که باید به جوانان اعتماد کرد و نگاه ها به بیرون نباشد.

وی افزود: مجمع عالی بسیج به برداشتن موانع سد راه کمک کرده و جمع نخبگان تشکیل می شود تا در زمینه مشکلات اقتصادی، کشاورزی و غیره استان تلاش کنند.

فرمانده سپاه نینوای گلستان گفت که ۱۰ محصول استان رتبه تک رقمی در کشور دارد که می توان از این ظرفیت ها استفاده کرد و مشکلات را به حداقل رساند.