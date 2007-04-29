سیستم کارشناسی بانک ها عمده ترین مشکل اعطای تسهیلات به صنایع است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جهرمی صبح امروز در جمع خبرنگاران در حاشیه مراسم گردهمایی کارگران و کارفرمایان کرج اظهار داشت: در سال جاری بر اساس هماهنگی های انجام شده مقرر شد ، حوزه کارشناسی بانک ها با مشارکت بخش های غیردولتی و شرکت های مشاوره ای همچنین استخدام نیروهای فنی و کارشناسی تقویت شود تا به این روش بررسی طرح های کارآفرینان با مشکل کمتری مواجه شود.

وی افزود: در سال جاری 300 هزار میلیارد ریال به کارگاههای اقتصادی زودبازده اختصاص یافته که نیمی از این میزان مربوط به کارگاههای بزرگ و متوسط و نیم دیگر به بنگاههای کوچک زودبازده اختصاص یافته است.

جهرمی خاطر نشان کرد: در حال حاضر بیش از 250 هزار میلیارد ریال طرح اقتصادی زودبازده با تعریف بیش از یک میلیون شغل در سیستم بانکی کشور موجود است که امید می رود در سال جاری مبالغ طرح ها به کارآفرینان اعطا شود.

این مسئول یادآور شد: علاوه بر طرح های در دست بررسی ، واحدهای نیمه کاره بزرگ کشور نیازمند 140 هزار میلیارد ریال بودجه هستند که اختصاص بودجه 300 هزار میلیارد ریالی می تواند بخش عمده ای از مشکلات این واحدها را نیز برطرف کند.

وزیر کار و امور اجتماعی ، کرج را یکی از مناطق تاثیرگذار در بخش صنعتی کشور معرفی کرد و افزود: در سال گذشته 18 درصد از مشکلات کارگری کشور نسبت به سال 84 کاهش یافته است که از این میان 36 درصد مربوط به کرج بوده است.