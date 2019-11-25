به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، نشست مسئولان استانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، با حضور حجت الاسلام مصطفی رستمی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در مجتمع حافظ برگزار شد.

طهرانچی در این نشست با اشاره به بنیانگذاری دانشگاه در کشور، تصریح کرد: مقام معظم رهبری در این باره می فرمایند "دانشگاه ما بی‌رودربایستی غلط بنیان‌گذاری شده، از اوّل غلط بنیان‌گذاری شده و بنابراین یک اصلاح و یک تحوّل و یک صیرورت درونی برای دانشگاه به‌ طور مستمر لازم است".

وی با بیان اینکه کشور ما پس از ۴۰ سال نیازمند یک حرکت جدی است، گفت: این حرکت برای این است که مفهوم دانشگاه اسلامی مبتنی بر پایه ها و اصول و مبانی از ابتدا برنامه ریزی شود و ساحت های تعلیم و تربیت بازسازی شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه ما به یک سند تحول آموزش عالی نیاز داریم، گفت: باید ساحت های شش گانه تربیت در این سند مورد توجه قرار گیرد.

وی با تأکید بر لزوم اهمیت واژه «تربیت» در دانشگاه، گفت: از ابتدا اساساً ما را از به کار بردن مفهوم تربیت در دانشگاه ترسانده و گفته اند اساساً لغت تربیت را به کار نگیرید و بجای آن از واژه «فرهنگی» استفاده کنید که نادرست است.

طهرانچی با بیان اینکه یکی از ساحت های شش گانه تربیتی، ساحت «اخلاقی، رفتاری و اعتقادی» است، گفت: این ساحت از اهمیت بسیار ویژه ای برخوردار است و در پرداختن به این ساحت باید از اسلام مبتنی بر فقاهت و اسلام مبتنی بر ولایت استفاده کنیم، درغیر اینصورت به انحراف می رویم.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت نقش نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، گفت: نهاد در دانشگاه یکی از مؤلفه های پیاده سازی تربیت اخلاقی، اعتقادی و رفتاری دانشجویان است که باید نقش مؤثری در این حوزه ایفا کند.

وی افزود: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها برای ایفای نقش در این حوزه دو ابزار متنی و فوق برنامه دارد. ابزار متنی دروس معارف در دانشگاه ها و ابزار فوق برنامه حضور در برنامه های فرهنگی دانشگاه است.

طهرانچی با تأکید بر اینکه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری باید فراتر از اخذ دو واحد درسی در دانشگاه فعالیت داشته باشد، چیزی که به ما در سالهای گذشته تحمیل شده، این است که در امر تربیت رفتار دانشگاه غربی را داشته باشیم و این موضوع عملاً کارآمدی ما را تحت الشعاع قرار داده است. در این رفتار غلط یک قالب وجود دارد که این قالب دانشگاه را از تربیت به آموزش و آموزش دست دوم سوق می دهد که بسیار نادرست است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی افزود: بر این اساس باید در بخش تربیت اعتقادی و رفتاری، طرحی نو ایجاد کنیم.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری درباره جوان های مؤمن بسیار تأکید داشتند، گفت: ما در دانشگاه آزاد اسلامی موظف هستیم که جوانان مؤمن کشور را حفظ کنیم. ما در دانشگاه آزاد اسلامی با همه بضاعت برای این تحول اعلام آمادگی کرده و معتقدیم که مسیر گذشته ما را به جایی نمی رساند و نیازمند طرح و برنامه های جدید هستیم.