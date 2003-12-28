فقط عراقي ها مي توانند امنيت را برقرار كنند

به گزارش خبرگزاري مهر ، وي در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن گفت : عراقي ها توانايي پايان دادن به اعمال خرابكارانه را دارند در صورتي كه مسوليت كامل اين امر به آنها واگذار شود.

چلبي در عين حال فاش كرد كه بازداشت صدام منجر به افشاي نقش برخي مسوولان شبكه هاي اطلاع رساني و خبري خواهد شد كه با او در فعاليت هايش همكاري مي كردند .

چلبي تصريح كرد كه در ديدار با صدام ، نه با او صحبت كرده و نه از او سوالي طرح كرده است .

عضو شوراي حكومت انتقالي عراق با بيان اينكه اعضاي شوراي حكومت انتقالي به عنوان شهروندان عراق حق نامزد شدن در مناصب آينده حكومتي را دارند ، گفت : خود را براي هيچ گونه پست و منصبي در آينده عراق نامزد نخواهم كرد.

چلبي در مورد اقدام آمريكا براي واگذاري كامل قدرت غير نظامي گفت : من كمترين شك و ترديد ندارم كه عراقي ها در آخرين روز ماه ژوئن آينده (تابستان) قدرت را به دست خواهند گرفت و در نهايت اشغال عراق هم به پايان خواهد رسيد.

وي گفت : حكومت منتخب عراق بر اساس قانون اساسي جديد در پايان مارس 2005 تشكيل خواهد شد.

چلبي در مورد اداره عراق به صورت فدرالي گفت :اين امر به قانون اساسي دايمي عراق كه آن هم بايد به همه پرسي عمومي گذاشته شود ، بستگي دارد و تاكنون هيچ توافقي در اين زمينه حاصل نشده است .

وي تاكيد كرد كه نظام فدرالي را مردم عراق تعيين و تاييد خواهند كرد.

رئيس كنگره ملي عراق در مورد محاكمه صدام گفت : صدام در دادگاهي كه توسط شوراي حكومت انتقالي عراق قبلا ايجاد شده ، محاكمه خواهد شد و بر اين اساس محاكمه وي بر اساس قانون كيفري به اعتبار اينكه جنايات بي شماري مرتكب شده است ، صورت خواهد گرفت.

