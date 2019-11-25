کارگاه یک روزه خوشنویسی هفته بسیج در سنندج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، به همت سازمان بسیج هنرمندان کردستان و با همکاری حوزه هنری این استان، کارگاه یک روزه خوشنویسی هفته بسیج در پردیس سینمایی بهمن سنندج برگزار شد.

رئیس سازمان بسیج هنرمندان کردستان در خصوص برگزاری این کارگاه در گفتگو خبرنگار مهر اظهار داشت: این کارگاه با حضور جمعی از هنرمندان خوشنویس کردستانی و با همکاری حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان در سنندج برگزار شد.

عباس داوودنیا ادامه داد: در این کارگاه یک روزه جمعی از هنرمندان خوشنویس کردستانی اقدام به تولید اثر خوشنویسی با موضوعات مختلف نمودند.

وی با اشاره به محورهای تولید اثر در این کارگاه، بیان کرد: سبک زندگی ایرانی اسلامی، مقاومت فعال و عدم سازش با استکبار، عزت و اقتدار ملی، ارزشها و آرمان های انقلاب اسلامی، مهدویت و فرهنگ انتظار، عفاف و حجاب، وصیت نامه حضرت امام خمینی (ره)، هنر و هنرمند از دیدگاه مقام معظم رهبری، فرهنگ عاشورا، ولایت و ولایتمداری، بسیج شجره طیبه انقلاب، خودسازی، جامعه سازی و تمدن نوین اسلامی از موضوعاتی بود که خوشنویسان صراحت قلم را به رخ برگ های کاغذ می کشیدند.

رئیس سازمان بسیج هنرمندان استان کردستان بیان کرد: با توجه به ارزیابی های صورت گرفته آثار برتر و منتخب این کارگاه در گالری سوره پردیس سینمایی بهمن سنندج به نمایش گذاشته می شود.

وی افزود: برگزاری فعالیت های فرهنگی و هنری متعددی همزمان با ایام هفته بسیج در سطح استان کردستان برگزار می شود و خوشبختانه میزان مشارکت هنرمندان در این برنامه ها قابل توجه است.