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۴ آذر ۱۳۹۸، ۱۰:۵۵

نشست «بحران های زیست محیطی؛ خشونت بشر علیه خویش» برگزار می شود

نشست «بحران های زیست محیطی؛ خشونت بشر علیه خویش» برگزار می شود

نشست «بحران های زیست محیطی؛ خشونت بشر علیه خویش» با سخنرانی اردشیر منصوری و شاهد شعاعی برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست «بحران های زیست محیطی؛ خشونت بشر علیه خویش» برگزار می شود.

این نشست با سخنرانی اردشیر منصوری و شاهد شعاعی برگزار خواهد شد.

این نشست دوشنبه ۴ آذر ساعت ۱۷ در میدان توحید، خیابان نصرت غربی، پلاک برگزار می شود.

کد مطلب 4780308

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