به گزارش خبرنگار مهر، نشست «بحران های زیست محیطی؛ خشونت بشر علیه خویش» برگزار می شود.
این نشست با سخنرانی اردشیر منصوری و شاهد شعاعی برگزار خواهد شد.
این نشست دوشنبه ۴ آذر ساعت ۱۷ در میدان توحید، خیابان نصرت غربی، پلاک برگزار می شود.
نشست «بحران های زیست محیطی؛ خشونت بشر علیه خویش» با سخنرانی اردشیر منصوری و شاهد شعاعی برگزار می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، نشست «بحران های زیست محیطی؛ خشونت بشر علیه خویش» برگزار می شود.
این نشست با سخنرانی اردشیر منصوری و شاهد شعاعی برگزار خواهد شد.
این نشست دوشنبه ۴ آذر ساعت ۱۷ در میدان توحید، خیابان نصرت غربی، پلاک برگزار می شود.
نظر شما