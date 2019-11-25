به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار حسنیمقدم، جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش در پایگاه دریایی شهدای تکاور خرمشهر، با تاکید بر اینکه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران همواره و در همه شرایط در آمادگی کامل به سر میبرند،گفت: هوشیاری و بصیرت مردم ایران، تمام نقشههای شوم دشمن برای براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران را نقش بر آب کرد.
وی با بیان اینکه در تمام مسئولیتها باید اهداف الهی را در اولویت قرار دهیم، افزود: در هر مسئولیتی باید اهداف الهی را بر اهداف سازمانی مقدم بدانیم و آن را در اولویت قرار دهیم تا با کمک خداوند متعال در هر مسئولیتی سربلند ظاهر شویم.
جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به افزایش مداخلهجوییهای آمریکا و برخی کشورهای اروپایی در اغتشاشات اخیر در ایران، گفت: به پشتوانه مردم ولایتمدار و غیرتمند جمهوری اسلامی ایران، پاسخ کوبندهای به رفتارهای پوچ و بیاساس این کشورها خواهیم داد.
دریادار حسنی مقدم با یادآوری رشادتها و حماسهآفرینیهای دریادلان نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران در ۷ آذر ۱۳۵۹ مقابل رژیم بعث در خلیج فارس، یادآور شد: ما باید ضمن ایستادگی مقابل استکبار جهانی، در برابر خانوادههای شهدا که عزیزان خود را در راه این کشور و انقلاب تقدیم کردند سر تعظیم فرود آوریم.
وی با تاکید بر اینکه بیش از ۹۳ درصد صادرات و واردات کشور از راه دریا صورت میگیرد و منافع ایران در دریا است، گفت: دریا و نیروی دریایی نقطه استراتژیک و مهمی برای جمهوری اسلامی ایران است.
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