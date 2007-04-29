جشنواره کودک عامل تحرک و پویایی تولیدات کودک است

به گزارش خبرگزاری مهر، کرامتی که در همدان به سر می برد ضمن بیان این مطلب گفت: "برگزاری این جشنواره باعث می شود‌‌ تحرک و پویایی مطلوبی در فضای تولیدات سینمای کودک شکل بگیرد. امسال آثار زیادی برای حضور در بخش مسابقه جشنواره پذیرفته شده اند. سطح کیفی آثار نیز در مقایسه با دوره های قبل بهتر است."



او ادامه داد: "ساخت و تجهیز پنج سالن سینمایی در همدان از مزیت های برگزاری جشنواره در این شهر است. اگر جشنواره چند سالی در همدان تثبیت شود، می تواند یک فضای سینمایی مطلوب ایجاد کند. در صورت تداوم برگزاری جشنواره در این شهر، تعامل خوبی میان سینما با این شهر شکل می گیرد که در مسیر حرکتی خود، هر دو بخش سود می برند."

