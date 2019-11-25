اردوغان برای دیدار با امیر قطر عازم دوحه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه، پیش از ظهر امروز دوشنبه عازم قطر شد تا با مقامات بلندپایه این کشور دیدار و رایزنی کند.

روابط ترکیه و قطر در سال های اخیر به ویژه بعد از اقدام عربستان علیه دوحه، به شدت گرم شده است.

در همین رابطه ترکیه اعلام کرده که ارزش تجارت این کشور با قطر طی سال ۲۰۱۸ میلادی با ۵۴ درصد رشد به رقم بی‌سابقه ۲ میلیارد دلار رسید.

ترکیه از سال ۲۰۱۷ میلادی و در پی بروز تنش سیاسی میان عربستان سعودی و قطر به شریک تجاری بزرگ این کشور بدل شده است.