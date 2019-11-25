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۴ آذر ۱۳۹۸، ۱۲:۵۰

محمودی در واکنش به تعطیلی لیگ والیبال:

کمیته فنی باید تصمیم گیری کند/ داورزنی از افراد فنی پرس و جو کند

کمیته فنی باید تصمیم گیری کند/ داورزنی از افراد فنی پرس و جو کند

کارشناس والیبال درباره تعطیلی زود هنگام مسابقات لیگ برتر گفت: داورزنی در مباحث فنی از افراد فنی پرس و جو کند.

بهنام محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تصمیم فدراسیون والیبال برای تعطیلی زود هنگام لیگ برتر والیبال و آغاز اردوهای ملی گفت: امیدوارم آقای داورزنی موفق شود چرا که موفقیت او یعنی موفقیت والیبال. هیچ اطلاعی ندارم که فدراسیون چه برنامه ای برای انجام این کار دارد و به چه صورتی اجرایی خواهد شد. داورزنی مدیر است و اطلاعات خوبی از والیبال دارد. قطعا باید در بخش فنی نیز از افراد فنی برای تصمیم گیری ها پرس و جو کند تا تمام جوانب هم در بخش  ملی و هم باشگاهی در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: اسپانسرها از تیم ها حمایت می کنند تا دیده شوند. باید در کمیته فنی تصمیم گیری شود. اگر لیگ زودتر تعطیل شود ادامه آن به سال بعد کشیده می شود. مطمئن هستم اگر در کمیته فنی بررسی شود نظرات مختلفی وجود دارد و جمع بندی کمیته فنی قابل احترام است و باید اجرا شود باید مصلحت والیبال، تیم ملی و باشگاه ها در نظر گرفته شود تا خروجی خوبی داشته باشد.

کد مطلب 4780388
ساناز سلیمان آبادی

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