فراخوان روزنامه باني فيلم براي كمك به آسيب ديدگان زلزله

به گزارش خبرگزاري مهر درپي وقوع فاجعه اسفبار زلزله اخير در شهرستان بم و توابع، روزنامه باني فيلم (نخستين روزنامه سينمايي ايران) با فراخوان، از همه هنرمندان اعم از: سينماگران، خانواده تئاتر و موسيقي كشور، اهالي ادبيات و هنرمندان هنرهاي تجسمي دعوت به عمل آورد تا در اين امر انسان دوستانه مشاركت كنند.

پس از تماسهايي كه با مسوولان ذي ربط گرفته شد، با برگزاري مراسمي كه سه شنبه 9 دي ماه در محل سينما قدس تهران در ميدان ولي عصر موافقت به عمل آمد و مالك اين سينما - ناصر نصيري نژاد نيز آمادگي خود را براي هرگونه كمكي اعلام كرد.

اين همايش از ساعت 9 تا 12 روز ياد شده باحضور جمع كثيري از هنرمندان برگزار خواهد شد. حضور عموم مردم در اين مراسم آزاد است و نمايندگان سازمان بهزيستي، براي دريافت كمكهاي شما مردم عزيز، مستقر است.

تاكنون هنرمنداني چون: مسعود كيميايي، بهرام بيضايي، عزت ا... انتظامي، ابوالحسن داودي، جعفر پناهي، مرتضي شايسته، جمشيد مشايخي، داريوش ارجمند، محمود دولت آبادي، سيمين بهبهاني، اكبر رادي، پونه ندايي، شمس لنگرودي، احمدرضا احمدي، محمدعلي سپانلو، نيكي كريمي، هديه تهراني، داود رشيدي، مهدي سرابي، محسن فرجي، سعيد سعيدپور، فاطمه معتمدآريا، تهمينه ميلاني، بهرام رادان، علي باباچاهي، محمد محمدعلي، علي اصغر شيرزادي، هيوا مسيح، احمد پوري، بهاءالدين خرمشاهي، عمران صلاحي، مديا كاشيگر، غلامحسين سالمي، قاسم روبين، عبدالعلي دستغيب، آيدين آغلوشلو، سيدعلي صالحي، مجيد مظفري، بهاره رهنما، محمود پاك نيت، مجيد انتظامي، محمد صالح علاء، بيوك ملكي، طاهره ايبد، غلامحسين نصيري پور، مرضيه برومند، محمدرضا شريفي نيا، عليرضا عصار، محمد اصفهاني، هوشنگ مرادي كرماني، حافظ موسوي، عباس مخبر، منوچهر آتشي، دكتر علي رفيعي، احمد نجفي، ايرج راد و شبنم طلوعي آمادگي خود را جهت شركت در اين همايش اعلام كرده اند.

گفتني است سينا قدس از ساعت 9 صبح سه شنبه تا صبح روز بعد به مدت 24 ساعته، گزيده اي از فيلم هاي سينماي ايران را به نمايش خواهد گذاشت و عوايد فروش آن به زلزله زدگان اختصاص مي يابد.