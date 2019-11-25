تلاش آمریکا و متحدانش برای انزوای ایران راه به جایی نخواهد برد

مولانا «غیور حسین غالب» تحلیلگر سیاسی پاکستانی در خصوص دلایل کاهش تعهدات برجامی از سوی جمهوری اسلامی ایران به خبرنگار مهر گفت: اگر نگاهی به مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران بیندازیم خواهیم دید که تمام قوانین این کشور مطابق با قرآن و اسلام است.

وی افزود: بر اساس تعالیم اسلامی نباید هیچ زمانی یک مسلمان در برابر ظالم سر تعظیم فرود آورد، خداوند بزرگ به مسلمانان این اجازه را نداده است که در برابر کفار خود را ذلیل کنند. بر مبنای همین سیاست، رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز اشاره کرده اند که سیاست نظام، سیاست مقاومت در برابر ظالم است.

این کارشناس پاکستانی و کارشناس رادیو پشتوی معاونت برون مرزی صداوسیما با اشاره به اینکه اگر کسی راه مقاومت را پیش بگیرد، ثمره آن را نیز به دست خواهد آورد، اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران بر همین مبنا به صورت برنامه ریزی شده و گام به گام از تعهدات صورت گرفته در برجام عقب نشینی کرده که این اقدامات به معنای ایستادگی در برابر زورگویان و ستمگران است.

وی یادآور شد: همچنین ایران در زمان رژیم گذشته از نظر نظامی خودکفا نبوده و توان تولید یک فشنگ را هم نداشت، اما امروز می بینیم که ایران به یک قدرت نظامی در منطقه تبدیل شده و آمریکا به عنوان ابرقدرت جهان، در برابر ایستادگی و مقاومت مداوم جمهوری اسلامی ایران عاجز شده و به دنبال ایجاد ائتلاف بر علیه ایران است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه آمریکا به تعهدات خود عمل نکرد، ایران نیز راه عقب نشینی از تعهدات برجام را در پیش گرفت که کاری شایسته است. اما اگر آمریکا و کشورهای غربی به جای نقض تعهدات و تجاوزگری راه و روش انسانی را در پیش بگیرد، ایران نیز باید با آنها از در صلح و مذاکره وارد شود.

مولانا «غیور حسین غالب» تصریح کرد: لذا حل این موضوع به غربی ها و در راس آن آمریکا بستگی دارد. زیرا زمانی که آنها از راه زورگویی وارد می شوند چاره ای جز مقاومت باقی نمی گذارند، صلح و توافق تنها زمانی ممکن است که آنها از راه و روش ظالمانه دست بکشند.

وی گفت: شدت واکنش جمهوری اسلامی ایران به شدت عمل و کردار کشور متجاوز آمریکا بستگی دارد و به هر پیمانه که آنها از اجرای تعهدات خود سرپیچی کنند، به همان اندازه نیز ایران باید اقدامات واکنشی خود را افزایش دهد.

وی در پایان تأکید کرد: آمریکا و متحدانش تلاش می کنند تا ایران را منزوی کنند اما این تلاش ها به دلیل ایستادگی و مقاومت ایران راه به جایی نخواهد برد. در نهایت ایران نه تنها باید با در برابر آمریکا ایستادگی کند بلکه در برابر کشورهایی که از آمریکا پیروی می کنند نیز راه مقابله به مثل را در پیش گیرد.