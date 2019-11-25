آموزش پودمانی پزشک خانواده مصداق عدالت آموزشی است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا رئیسی امروز در مراسم رونمایی از دوره پودمانی مجازی آموزش پزشک خانواده در محل دانشگاه علوم پزشکی مجازی افزود: با توجه به راه اندازی پرونده الکترونیک یکی از برنامه های مورد نیاز آموزش الکترونیک است که ارتباط و انتقال راحت داده ها و اطلاعات را سهولت می بخشد.

وی آموزش الکترونیک پزشکان خانواده را یکی از مصادیق عدالت آموزشی برشمرد و گفت: حذف کاغذ از آزمون ها و آموزش های الکترونیک در راستای عدالت آموزشی است.

معاون بهداشتی وزارت بهداشت یادآور شد: ما برای اجرای بهتر پزشکی خانواده در کشور نیاز به افرادی داریم که بیشتر از معمول بدانند شاید یکی از دلایل ناکامی پزشک خانواده نبود آموزش های لازم در این زمینه بوده است.

وی خاطرنشان کرد: پزشک خانواده باید ویژگی های شخصیتی و مهارتی را بیاموزد که از پزشک صرف درمانی متفاوت است. مهمترین نقش امنیت سلامت کشور را پزشکان خانواده بر عهده دارند و در برنامه آموزشی پزشک خانواده این نقش گنجانده شده است.

رئیسی افزود: بین ۹۰ تا ۹۵ درصد نیاز پایه ای سلامت جامعه را باید پزشک خانواده ایفای نقش کند و به عنوان جامعه نگر، خانواده نگر و ترویج کننده سلامت فعالیت کند و جامعه خود را توانمندساز کند. ضمن اینکه پزشک خانواده باید توانمندی داشته باشد که با زبان خود جامعه با آنها صحبت کند و در عین حال با دید پژوهشگری بتواند مسائل پزشکی منطقه را بررسی کند.

وی توانایی مدیریت محیط و مراکز تحت پوشش، نقش هدایت کنندگی در پزشکی، ارجاع به فرد و جای مناسب، قدرت حل مسئله، قدرت تحلیل و مهارت های ارتباطی را از مهمترین ویژگی های پزشک خانواده برشمرد و گفت: یک پزشک خانواده باید تفکر نقادانه و استدلال بالینی داشته باشد و بتواند با دستیابی به اطلاعات جدید و مهارت کارگروهی و همچنین مسئولیت پذیری و انگیزه کار خود را انجام دهد.

معاون وزیر بهداشت اظهار داشت: یکی از الزاماتی که برای دوره پودمانی پزشک خانواده و این برنامه آموزشی باید در نظر بگیریم تفاوت سرانه برای افرادی که دوره پودمانی را می گذرانند با سایر افراد است. معاونت بهداشتی این موضوع را مدنظر قرار می دهد که افرادی که دوره های پودمانی پزشک خانواده را بگذرانند در سرانه با سایر افراد متفاوت باشند. هم اکنون نیز متخصصان پزشک خانواده ۴۰ درصد افزایش سرانه نسبت به دیگران دارند.