به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما امروز دوشنبه در همایش روز قشر بسیج طلاب که در مجتمع فرهنگی بعثت کرمانشاه برگزار شد، اقدامات و دسیسه های آمریکا را به مثابه فرعونیان دانست و اظهار داشت: همانطور که آن زمان فرعون می گفت من تنها رزاق هستم الان آمریکا هم همین تفکر را دارد و راه فرعون را ادامه می دهد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه افزود: البته همیشه یکسری واقعیات در مقابل این تفکرات ایستاده است همانطور که رهبر می فرماید هرجا موسی باشد یک فرعون هم هست لذا تا آمریکا قدرت نمایی می کند ایران در مقابل آن ایستاده است.

آیت الله علما گفت: در چنین شرایطی ما موظف به تکلیف هستیم و همانطور که در ایام دفاع مقدس امام فرمود الان به پیروزی فکر نمی کنم بلکه وظیفه عمل می کنیم.

وی کشور ایران را کشوری موثر در بین سیاسیون جهان معرفی کرد و افزود: بر این اساس طبیعی است که آمریکا از این اقتدار عصبانی باشد و تحمل آن برایش سخت و طاقت فرسا باشد.

دشمنی آمریکا با ایران سبقه طولانی دارد

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه بیان داشت: آمریکا تحمل دیدن استقلال ایران را ندارد و به همین خاطر همواره با نقشه های شوم مزاحمت هایی را برای کشور ما ایجاد می کند و در این کار سبقه طولانی دارد.

وی خاطر نشان کرد: اما بصیرت و آگاهی مردم ایران همواره نقشه های شوم دشمنان را نقش برآب می کنند و همیشه در فرصت کوتاهی دست های پنهان پشت پرده توطئه ها را نمایان می کند.

آیت الله علما بیان داشت: اینکه رهبر معظم انقلاب می فرماید در ایران همه مردم بسیجی هستند حرف های بسیاری در این جمله نهفته است یعنی مردم بصیر و آگاه هستند و در این ۴۰ سال دسیسه های دشمنان را بسیار خوب شناخته اند.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: همانطور که امام راحل بارها اشاره کرد اگر زمانی رادیوهای بیگانه از ما تعریف و تمجید کرد بدانید آغاز مصیبت ما است.

مردم ایران امروز همه بیدار هستند /اقتدار و امنیت امروز در کشور بی مثال است

وی ادامه داد: امروز مردم ایران بیدار هستند و به محض اینکه اغتشاشگران بانکی را با آتش کشیدند دسیسه های دشمن را در آن می بینند و به آنها اجازه اغتشاش را نمی دهند.

آیت الله علما اقتدار و امنیت امروز را در کشور بی مثال دانست و گفت: طلاب و روحانیون به عنوان مبلغین موثر در جامعه باید جهت حفظ این وضعیت تلاش کنند و با بصیرت افزایی به مردم راه پیامبران را که نشان دادن صراط مستقیم بود، ادامه دهند.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه ادامه داد: نظام، حاکمیت و ولایت مرز الهی را برای مشخص کرده اند و اگر تا آخر بر مسیر آن حرکت کنیم موفق خواهیم بود.

عصاره کشور و مملکت با دین و اسلام عجین شده است

وی افزود: امروز عصاره کشور و مملکت با دین و اسلام عجین شده است و این همان تدبیر و حقیقت اسلام است که امام و رهبر برای مردم کشور آنرا سامان دادند و مستحکم کردند.

امام جمعه کرمانشاه خاطر نشان کرد: امروز باید تلاش کنیم تا جوهره اسلام در دنیا نفوذ پیدا کند و اگر حقیقت اسلام و انقلاب را گسترش دهیم ریشه محکمی پیدا خواهد کرد.

آیت الله علما گفت: بسیج از الهامات امام راحل بود همانطور که روز قدس نیز یکی دیگر از الهامات الهی است که با وجود گذشت سالها روز به روز گستره آن بیشتر می شود.

وی داشتن روحیه بسیجی را نعمت بزرگی دانست و بیان داشت: هرچه به روحیه بسیجی نزدیکتر باشیم بدون شک در جهان موفق خواهیم بود.