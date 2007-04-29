راهکار بهبود سطح زندگی کارگران افزایش امکانات زندگی است نه افزایش حقوق

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، غلامعلی حداد عادل عصر امروز در مراسم دیدار با جمعی از کارگران سراسر کشور که به مناسبت روز کارگر و در محل تالار مدرس برگزار شد، اظهار داشت : پشتوانه اصلی اقتصاد کشورها کار است و ملتهایی موفق می شوند که به کار اهمیت دهند .

وی افزود : هر ملتی که اهل کار باشد از همه امکانات بهره مند است وقتی که فرهنگ کار در آن ضعیف شده باشد، اگر همه ظرفیت ها را هم داشته باشد، نابود می شود .

حداد عادل با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری به تحرک و کار و تلاش، خاطر نشان کرد : ایشان امسال در سخنرانی نوروزی خود در مشهد، چشم انداز سال 86 را که ترسیم می کردند یکی از دشمنان داخلی این کشور را تنبلی برشمردند که باید بر آن غلبه کنیم .

رئیس مجلس خطاب به کراگران گفت : وجود شما در جامعه نماد کار و تلاش است و دنیا و آخرت مردم هم بسته به کار وتلاش آنها است .

وی افزود :: شما کارگران به انقلاب اسلامی خدمت و از آن حمایت کردید . اوایل انقلاب بسیاری از گروهها سعی داشتند کارگران را با شعارهای جذاب خود، مقابل انقلاب قرار دهند اما شما نشان دادید که از جنس مردم هستید و از توده مردم برخاسته اید و هیچ گاه دشمنان انقلاب را همراهی نکرده اید .

رئیس مجلس خاطر نشان کرد : از آنجا که بدنه کارگری کشور نجیب و مسلمان بود و به این آب و خاک تعلق داشت کشور نه تنها هیچ گاه از جانب آن صدمه ای ندید بلکه انقلاب از جانب کارگران حمایت شده است .

حداد عادل با بیان اینکه رویکرد دولت و مجلس در درجه اول رونق بخشیدن به فضاهای کار و اشتغال است ، یاد آور شد : یکی از بحث های ما و دولت این است که دولت برای کارهای عمرانی در کشور بودجه بیشتری می خواهد و مجلس نگران است که افزایش بودجه عمرانی در کشور تورم ایجاد کند و گرنه اشتهای دولت برای کار عمرانی زیاد است و این رویکرد پشتوانه اصلی فعالیتهای کارگری است .

وی با اشاره به اظهارات علیرضا محجوب نماینده مجلس که از وجود بحران در 500 واحد کارگری کشور یاد کرده است گفت : از 50 هزار واحد صنفی کشور اگر 500 واحد مشکل و بحران دارد به معنای این است که در مجموع نظام موفق است زیرا از هر 100 واحد یک واحد دارای بحران است .

وی افزود : بحران کارخانجات در حد قابل انتظار است که البته این نیز باید با همکاری دولت و مجلس و همکاری اتحادیه ها وانجمن های کارگری با دولت برطرف شود .

حداد عادل گفت : در آغاز مجلس ششم بحران کارخانجات بسیار بیشتر از امروز بود که دولت موفق شد قدری آن را سامان دهد . شور و نشاط فعالیت های توسعه ای باعث کار در کارخانجات شده است . در شرایط فعلی که از هر طرف خط نشانی برای ما می کشند، این کشور با همت همه مردان و زنان صادق پرتلاش خود نه تنها تسلیم نمی شود بلکه به خوبی اداره می شود .

وی در مقایسه وضعیت کارگری و اقتصاد ایران با کشورهای همسایه تصریح کرد : این کشور در دنیای پرآشوب و اقیانوس پرتلاطم در حال توسعه است و کار خود را انجام می دهد .

رئیس مجلس گفت : نه تنها حقوق 180 هزار تومان حقوق کافی برای کارگران نیست بلکه برای کارمندان هم کافی نیست و راه حل این نیست که بگوییم حقوق 180 به 300 هزار تومان افزایش یابد زیرا در این صورت همین مبلغ که به دستتان می رسد به همین میزان از دستتان خارج می شود .

حداد عادل افزود : سال گذشته مجلس گام بزرگی برداشت و مجلس مبلغ 118 هزار تومان که دریافتی بازنشستگان بود را به 200 هزار تومان رساند . در نظام مالی ما دولت ونظام اقتصادی اگر قدم ها بلندتر از این برداشته شود، ضررهایی دارد که شامل حال کارگران می شود . در کنار افزایش منطقی حقوق باید راههایی برای تامین مسکن ارزان، بهداشت ارزان پیدا کرد . با ید با افزایش امکانات جنبی که تورم زا نباشد سطح زندگی را برای قشر کارگر به شکل منطقی بهبود بخشید .

رئیس مجلس تصریح کرد : جایگاه و شان اصلی این قشر را باید به نحوی تامین کنیم که کارگر بودن به معنای محروم بودن نباشد .



حداد عادل گفت : مجلس آمادگی دارد قوانین مربوطه را بررسی و تصویب کند ، در عمر مجلس هفتم کمیسیون اجتماعی قوانینی را تصویب کرد که به نفع کارگران بوده است .مجلس ، مجلس خود شما و دولت، دولت شما است و نمایندگان شما در مجلس به کمک به قشر کارگر تمایل دارند .

رئیس مجلس در پایان سخنان خود در انتقاد به یکی از کارگران حاضر در این دیدار که از افزایش حقوق 330 هزار تومانی معلمان در مقابل افزایش بسیار محدود حقوق کارگران گفت : این مبلغ 330 هزار تومان برای یک معلمی که ابتدای کارش است ، نیست حقوق معلم ها هم کمابیش مثل حقوق شماست .

حداد عادل تصریح کرد : مجلس آب، برق و گاز را گران نکرده است ما به دولت اجازه دادیم در خصوص افزایش قیمت آب و برق و گاز و فشار آن بر قشر کارگر که مورد انتقاد کارگران بود، تعرفه گاز، آب و برق را به صورت پلکانی افزایش دهد ولی برای مصرف های پایین مجلس بر تثبیت قیمت های آب، گاز، برق و ... تاکید دارد .

گفتنی است پیش از سخنرانی حداد عادل ، علیرضا محجوب نماینده تهران و رئیس خانه کارگر نیز سخنرانی کرد .

رئیس فراکسیون کارگری مجلس خطاب به رئیس مجلس گفت : امروز فرصت مغتنمی برای دیدار با کارگران است زیرا مجلس متعلق به همه مردم و کارگران بخشی از مردم هستند .

وی افزود : هنوز در قانون کار 8 ساعت کار برای کارگران به درستی لحاظ نمی شود و یکی از خواسته های کارگران صنفی این است که به این موضوع رسیدگی شود و این مسئله باید از سوی مسئولان اجرایی حل شود .

محجوب تصریح کرد : هم اکنون در کشور 500 واحد که دچار بحران است وجود دارد، دولت کمیته ای تشکیل داده و مبالغی برای وام به کارگران اختصاص داده است که گاه به دست کارگران نمی رسد و گاهی اوقات کارفرما پول را می گیرد و به کارگر و کارخانه نمی رسد .

این نماینده تهران یکی دیگر از مشکلات کارگران را حقوق های معوقه آنان اعلام کرد و خواستار رسیدگی به آن شد .

در این جلسه نمایندگانی از شرکت های صنایع فلزی، ویتانا، توسعه، آرد سفید ورامین و پاکدشت، ریخته گری، صبا نیرو، نساجی، تهران سی گل، تعاونی های مسکن، کانون بازنشستگان اسلامشهر و انجمن اسلامی کارگران به نمایندگی از کارگران مجموعه های خود به بیان مشکلات وکمبودها و مشکلات معیشتی این قشر پرداختند .