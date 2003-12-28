ذخيره فراورده هاي خوني در حد مناسب است

به گزارش خبرگزاري مهردر اين اطلاعيه آمده است : در روزهاي اول حادثه زلزله 2 هزار و 300 واحد خون از ذخاير خوني مراكز انتقال خون در ساعات اوليه به شهرستان بم و استان كرمان ارسال شد.

با مساعدت هموطنان در مدت كمتر از 48 ساعت 30 هزار واحد خون ( نزديك به 15 هزار ليتر ) به مراكز انتقال خون در سراسر كشور اهدا شد كه ذخيره مناسب خون و فراورده هاي خوني را فراهم نموده و تمام بيمارستان ها و مراكز درماني كه مجروحين را پذيرفته اند به ميزان كافي خون و فراورده هاي خوني در دسترس دارند.

سازمان انتقال خون ايران ضمن تشكر از هموطنان عزيز در سراسر كشور و با عرض پوزش به لحاظ ايجاد صف هاي طولاني و تاخير در دريافت خون افراد اهدا كننده به استحضار مي رساند كه ايجاد تاخير به واسطه الزام سازمان انتقال خون به رعايت استانداردها مي باشد و عدم گسترش مراكز جمع آوري خون و عدم اعزام گروه هاي سيار خونگيري به لحاظ رعايت نمودن استانداردها در مراحل فن آوري و انجام آزمايش هاي گوناگون بوده و سازمان انتقال خون ايران اين افتخار را دارد كه حتي در شرايط اضطراري با همت اهدا كنندگان ايثارگر استانداردهاي لازم را رعايت نموده است.

باساس اين اطلاعيه ، در حال حاضر نياز مراكز درماني مرتفع و ذخيره مناسبي از خون در كشور فراهم شده است و انتقال خون در وضعيت عادي مي باشد ولي با توسعه عمل هاي جراحي و در صورت نياز به فراورده هايي با طول عمر كوتاه مثل پلاكت كه بيش از سه روز امكان نگهداري آن نمي باشد در روزهاي آينده موضوع به اطلاع هموطنان خواهد رسيد.

از مردم شريف و ايثارگر تقاضا مي شود كه با مراجعه به واحدهاي آموزش ، جذب و حفظ اهدا كنندگان در مراكز استاني انتقال خون بستر مناسب را براي مشاركت در امر اهداي مستمر خون و مشاركت هميشگي در تامين خون سالم و كافي مبذول دارند.