کرزای و مشرف برای گفتگو با یکدیگر وارد ترکیه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، رؤسای‌ جمهوری‌ پاکستان‌ و افغانستان‌ بعد ازظهر امروز به طور جداگانه‌ وارد آنکارا پایتخت‌ ترکیه‌ شدند‌ تا در باره ناآرمی های مرزی که از سوی نیروهای طالبان صورت می گیرد با یکدیدگر گفتگو کنند.

این اقدام در پی آن صورت می گیرد که رئیس‌ جمهوری‌ افغانستان‌ در سفر ماه‌ پیش‌ عبدالله گل وزیر خارجه‌ ترکیه‌ به‌ کابل‌ خواستار میانجی گری ترکیه برای‌ حل‌ اختلافات بین کشورش با پاکستان شده بود.



دو رهبر قرار است در ضیافت شامی که امشب از سوی "احمد نجدت سزر" رئیس جمهور ترکیه در کاخ "چانکایا" ترتیب داده می شود شرکت کنند و این دو ظهر فردا میهمان‌ اردوغان‌ نخست‌ وزیر ترکیه‌ خواهند بود.‌

کرزای‌ و مشرف‌ در سفر دو روزه‌ به‌ ترکیه همچنین‌ قرار است‌ درباره‌ مسائل‌ مورد اختلاف‌ دو کشور به ویژه‌ در خصوص‌ مبارزه‌ با تروریسم‌ و قاچاق‌ مواد مخدر گفتگو کنند‌.

کابل‌ اسلام‌ آباد را متهم‌ کرده‌ است‌ که‌ به‌ تلاش کافی‌ برای ممانعت از عبور افراط گرایان‌ از مناطق‌ قبیله‌ ای‌ پاکستان‌ به‌ خاک‌ افغانستان‌ صورت نمی دهد و به نوبه خود اسلام‌ آباد نیز کابل‌ را متهم‌ کرده‌ است‌ که‌ مسئولیت‌ شکست‌ خود را در مبارزه‌ با طالبان،‌ ‌قاچاق‌ گسترده‌ مواد مخدر و اقدامات‌ جنگ‌ سالاران‌ افغان‌ به‌ گردن‌ پاکستان‌ می‌ اندازد‌.

قرار است کرزای‌ پس‌ از پایان‌ مذاکرات‌ دوشنبه‌ عازم‌ شهر قونیه‌ محل‌ آرامگاه‌ مولانا جلال‌ الدین‌ بلخی (مولوی)‌ شود و پرویز مشرف‌ نیز ترکیه‌ را به‌ قصد کشورش ترک‌ خواهد کرد.