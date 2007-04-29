نمایندگان فدراسیون فوتبال از محل اردوی تیم ملی در مالزی بازدید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، این گروه متشکل از امیرقلعه نوعی، مهدی مناجاتی (سرمربی وسرپرست تیم ملی فوتبال)، نبی نصیری (پزشک تیم ملی) و همچنین اژدر شهابی (مدیرروابط عمومی فدراسیون فوتبال) ضمن بازدید ازمحل تمرین تیم ملی و همچنین هتل محل اقامت این تیم (هتل پرنس) درمسابقات جام ملتهای آسیا امروز یکشنبه نهم اردیبهشت ماه درجلسه توجیهی کنفدراسیون فوتبال آسیا درمقر این کنفدراسیون درکشور مالزی شرکت کردند.

دراین جلسه مواردی ازقبیل ارسال اسامی، ساعت بازیها، تمرینات تیم، جوایز، موارد پزشکی، مسافرت های داخلی وخارجی، هتل، تغذیه، حفاظت، روابط عمومی، بازاریابی و مسائل و موارد مربوط به سرپرستی توسط AFC به مدعوین جهت اقدامات لازم اعلام شد.